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Досрочно снятые пенсионные накопления не смогут принудительно изъять за долги

13.11.2020 8290
Досрочно снятые пенсионные накопления не смогут принудительно изъять за долги
Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Часть пенсионных накоплений, которые будет разрешено снимать на определенные нужды, не могут быть при этом принудительно изъяты для погашения имеющихся долгов, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее депутаты мажилиса обратились с запросом к премьер-министру, заявив о вероятности возникновения правовых коллизий с принятием поправок в законодательство касательно досрочного изъятия части пенсионных накоплений. Среди вкладчиков ЕНПФ могут оказаться должники, обязанные выполнить требования в соответствии с исполнительным документом: плательщики алиментов, лица, имеющие задолженность по кредитам в банковских и микрофинансовых организациях и т.д. 
 
В настоящее время пенсионные активы входят в перечень денежных сумм, на которые не может быть обращено взыскание. Но пенсионные отчисления, досрочно снимаемые на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям, не входят в данный перечень. Таким образом, могут возникнуть реальные риски использования этих выплат по нецелевому назначению путем принудительного взыскания задолженности судебным исполнителем
 
В ответ на запрос премьер-министр Аскар Мамин сообщил о том, что данный вопрос будет проработан при подготовке законопроекта.
 

Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработан и направлен на согласование в заинтересованные государственные органы пакет соответствующих поправок в законодательные акты Республики Казахстан. При этом поправки предлагается рассмотреть в рамках проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста". Работа по поднимаемым вопросам продолжается и находится на контроле правительства", - проинформировал глава правительства.

 
Напомним, мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", предусматривающий досрочное снятие части пенсионных накоплений
 
Также накануне депутаты сената приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)". В частности, законопроект касается снятия налога на сумму пенсионных накоплений, снимаемых досрочно. 
 

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