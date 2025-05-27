Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в понедельник

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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На большую территорию Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь, сообщает Казгидромет.





В центре, востоке, юго-востоке ожидаются град, шквал. Лишь на западе, северо-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке РК с пыльной бурей, в ночные и утренние часы - туман.





Ночью в Северо-Казахстанской, Костанайской областях, на севере, востоке Актюбинской области, западе, севере, востоке Акмолинской области, западе, севере Павлодарской и Карагандинской областей, на севере области Улытау ожидаются заморозки 1-6 градусов.





На севере, в центре области Жетысу, на западе Мангистауской области, на западе, юге Актюбинской области, на востоке Павлодарской области, на севере, юге Жамбылской области, на востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Атырауской области, на юге Туркестанской области, в центре Алматинской области, на юго-востоке области Абай ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской области, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на юге Костанайской области, юго-востоке Актюбинской области, на юге, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе, юге Павлодарской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области, на востоке области Жетысу, на юге области Абай, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Алматы: дождь, гроза, +21-23 °C.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +13-15 °C.





В Шымкенте: дождь, гроза, +28-30 °C.