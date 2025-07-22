21.07.2025, 18:26 55831
Два незаконных объекта снесли в предгорьях Алматы
В ходе работ на участках была нарушена экосистема
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда снесли два недостроенных дома в ПК "Горный гигант", сообщает пресс-служба управления градостроительного контроля города.
Собственник (физлицо) без разрешительных документов строил дома в горной местности. Кроме того, в ходе работ на участках была нарушена экосистема из-за подрезки склона предгорной части для прокладки дороги на строительство объектов.
Управлением в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельных участков в первоначальное состояние в срок. Поскольку требования предписания не были исполнены, управлением подан иск в суд на принудительный снос", - говорится в сообщении.
17 октября 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено, после чего постановление суда поступило в департамент юстиции Алматы на исполнение.
Накануне снос объектов произведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда.
Напомним, 19 июня 2025 года в предгорьях Алматы начали сносить четырехэтажное здание на улице Нурмагамбетова, строительство которого признано незаконным.
16 июля 2025 года стало известно о сносе строящегося таунхауса в предгорьях Алматы.
Акимат Алматы обновил список ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости. По актуальной информации на текущую дату, список состоит из 28 жилых комплексов.
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22.07.2025, 19:32 1736
В Казахстане утвердили стратегию нефтепереработки до 2040 года
Фото: КазМунайГаз
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило долгосрочную концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, направленную на повышение конкурентоспособности сектора в условиях глобального энергетического перехода, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Документ предусматривает инвестиции в модернизацию инфраструктуры, расширение экспорта и интеграцию устойчивых практик, что позволит стране укрепить позиции на рынках Центральной и Южной Азии", - говорится в сообщении.
Стратегия опирается на недавние достижения: после модернизации трех ключевых НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте общая мощность переработки достигла 17 млн тонн нефти в год. Глубина переработки выросла до 89%, а производство моторного топлива соответствует стандартам Euro-4 и выше. Эти улучшения уже обеспечили покрытие внутреннего спроса на 90-95% и создали основу для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Центральным элементом концепции является план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое - с 18 до 39 млн тонн в год. Это будет достигнуто за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса. Такая трансформация позволит кардинально изменить структуру отрасли, улучшив соотношение добытой и переработанной нефти и повысить глубину переработки до 94%", - сообщили в Минэнерго.
В документе отражена необходимость адаптации к глобальным вызовам, включая рост спроса на нефтепродукты в Азии, прогнозируемый на уровне 2-3% ежегодно до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), и давление декарбонизации. Казахстан планирует интегрировать принципы ESG в отрасль, а также переход на возобновляемые источники энергии в производстве.
Ключевые приоритеты стратегии включают:
- Полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами, с прогнозом роста потребления на 1,5-2% в год из-за урбанизации и промышленного развития.
- Усиление экспорта, ориентированного на рынки Китая, Индии и стран Центральной Азии, с целью увеличить долю экспорта в общем объеме производства до 30% к 2040 году.
- Развитие нефтегазохимии через создание новых цепочек, включая производство полимеров и удобрений, с привлечением инвестиций на сумму до 5 миллиардов долларов, по предварительным оценкам.
- Повышение вклада в ВВП за счет углубления переработки и создания новых рабочих мест.
- Совершенствование регуляторной базы и кадрового потенциала, включая партнерства с международными компаниями для обмена технологиями.
Разработка концепции велась при участии государственных органов, фонда "Самрук-Қазына", национальной компании "КазМунайГаз", ассоциации "KAZENERGY" и отраслевых экспертов. Документ соответствует четырем Целям устойчивого развития ООН, включая ЦУР 8 (достойный труд и экономический рост), ЦУР 9 (инновации и инфраструктура), ЦУР 12 (ответственное потребление) и ЦУР 13 (борьба с изменением климата).
В ведомстве считают, что стратегия поможет привлечь иностранные инвестиции от партнеров, учитывая запасы нефти Казахстана в 30 млрд баррелей. В контексте глобального сдвига к "зеленой" энергии, это позиционирует страну как регионального лидера в переходе от сырьевого экспорта к высокотехнологичной переработке, потенциально повышая устойчивость экономики к колебаниям цен на нефть. Реализация документа начнется в 2025 году с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.
22.07.2025, 16:45 6036
Повышение контроля и уголовная ответственность: в Казахстане ужесточили требования к надзору за дорожными работами
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ужесточили требования к техническому и авторскому надзору за дорожными работами, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
Теперь организации, осуществляющие надзор за строительством и ремонтом автодорог, обязаны иметь в штате квалифицированных специалистов в области дорожного строительства. Ранее это не было обязательным условием при получении аккредитации", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что нововведение направлено на повышение качества контроля и обеспечение соответствия работ установленным стандартам.
Дополнительно усилена юридическая ответственность надзорных специалистов. Согласно внесенным поправкам в статью 1 закона "О противодействии коррупции", лица, осуществляющие технический и авторский надзор, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Это означает, что за ненадлежащее выполнение обязанностей они будут нести уголовную ответственность", - добавили в министерстве.
Стоит отметить, что в Китае одним из секретов быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компанией, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем сумма эта также указывается в договоре - ни больше ни меньше. На таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.
22.07.2025, 14:50 13601
Иностранцы смогут открывать бизнес в Казахстане без посещения страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что иностранцы могут зарегистрироваться в юрисдикции Международного финансового центра "Астана" для открытия бизнеса без посещения страны, сообщает пресс-служба правительства страны.
15 июля 2025 года в рамках пилотного проекта мобильное приложение QazETA было размещено в Playmarket. По возможностям размещение приложения в AppStore планируется осуществить до конца этого месяца. Кроме этого, в октябре текущего года в рамках приложения будут активированы 2 новых процесса, по которым идет обработка законодательства: ETA - выдача разрешений на въезд для безвизовых стран; "электронное резидентство" - новая возможность для иностранцев на примере опыта Европы и Сейшел - предоставляет возможность регистрации резидентства в юрисдикции МФЦА для ведения бизнеса без посещения страны", - заявил Жаслан Мадиев.
Как пояснили в пресс-службе, это приложение по онбордингу иностранцев в Казахстане обеспечивает им доступ к ряду сервисов.
Среди них:
- цифровые госуслуги - получение визы, регистрация во время случайных визитов и другие миграционные услуги;
- туризм - информация о достопримечательностях, турах, бронирование гостиниц, покупка билетов и другое;
- связь и транспорт - покупка SIM-карты, аренда авто, такси, график и оплата общественного транспорта;
- бизнес и инвестиции - доступ к информации по "Астана хабу", МФЦА, а также B2B-услугам;
- безопасность - экстренные контакты, медицинские услуги.
Ранее сообщалось, что иностранцам будут заранее сообщать о возможном отказе в казахстанской визе.
22.07.2025, 14:35 11776
Выселение воспитанников из детдома в Баганашиле: администрация президента начала расследование
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия администрации президента Казахстана прибыла в Алматы для проведения всестороннего и объективного служебного расследования ситуации, связанной с деятельностью детского дома в Баганашиле, сообщает Министерство культуры и информации РК.
В рамках проверки представители администрации президента ознакомились с условиями проживания и обучения в детском доме и осмотрели здания прилегающей инфраструктуры. Сейчас ведется сбор и анализ документации, связанной с принятием решения о переезде. Отдельное внимание будет уделено соблюдению всех социальных и правовых гарантий, предусмотренных законодательством в отношении детей-сирот. Проверка ведется с приоритетом на защиту прав и интересов детей и будет завершена в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что члены комиссии уже встретились с воспитанниками, руководством и сотрудниками учреждения, а также с представителями системы образования.
Информацию о служебном расследовании также подтвердил государственный советник Ерлан Карин.
Ранее на видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
Сегодня по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана Курылыс Сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
22.07.2025, 14:12 17076
В Казахстане ужесточат ответственность за нарушение порядка регистрации иностранцев
Фото: policia_news.ivest.kz
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства исполняющий обязанности министра внутренних дел РК Бауржан Аленов рассказал, как в ведомстве планируют усилить миграционный контроль, передает корреспондент агентства.
Разработаны поправки по усилению миграционного контроля. На прошлой неделе уже подписан закон, которым введен институт регистрации иностранцев, планирующих пребывать в стране свыше 30 суток, а также компетенция МВД по отказу в выдаче приглашений лицам из стран "миграционного" риска". Дополнительно в проработке вопрос введения в КоАП административной ответственности за нарушение порядка регистрации иностранцев", - сообщил Бауржан Аленов.
Он отметил, что 97% въезжающих иностранцев соблюдают законодательство и миграционный режим.
Органами внутренних дел свыше 200 тысяч иностранных граждан привлечено к административной ответственности. В том числе 46 тысяч иностранцев привлечены за нарушение правил пребывания. Почти 10 тысяч иностранцев выдворены за пределы Казахстана с запретом на въезд сроком на 5 лет. Более 2 тысячи работодателей оштрафованы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Возбуждено 7 уголовных дел по фактам неоднократного нарушение правил использования трудового мигранта. Все иностранцы, совершившие уголовные правонарушения, привлекаются к ответственности", - доложил спикер.
Ранее премьер РК поручил запустить единую цифровую платформу для учета миграции.
22.07.2025, 13:07 18211
В Казахстане запустят единую цифровую платформу для учета миграции
Фото: pixabay.com
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил запустить единую цифровую платформу учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября 2025 года, передает корреспондент агентства.
Требуется активное внедрение цифровых инструментов. Для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов следует ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы", - сказал премьер на заседании правительства.
Он отметил, что за 2 года число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане выросло в полтора раза.
Имеются факты нарушений. К примеру, только в мае этого года было выявлено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Это нужно своевременно пресекать", - отметил Бектенов.
Также до 1 октября этого года премьером поручено внести в правительство проект концепции миграционной и демографической политики РК с учетом необходимости гармонизации с разрабатываемой концепцией региональной политики до 2030 года. Поставлена задача по внедрению инструментов предварительного опроса этнических мигрантов до их прибытия в страну для оценки личных и профессиональных предпочтений кандасов.
Кроме того, глава кабмина поручил ужесточить меры административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, усилить вопросы безопасности в сфере миграции.
Ранее на заседании Совета безопасности Токаев поручил усилить контроль в сфере миграции.
22.07.2025, 12:57 20191
Пьяные за рулем, без госномеров и страховки: о самых грубых нарушениях мопедистов рассказали в МВД
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 650 нарушений, совершенных водителями мопедов и электросамокатов, выявили полицейские в ходе рейдов в Астане и Алматы.
В городах проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Мопед".
По данным ДП Алматы, с начала проведения отработки по контролю за эксплуатацией мопедов и электросамокатов выявлено 637 административных правонарушений. 131 мопед водворен на специализированную штрафстоянку.
Также зафиксировано 5 ДТП с участием водителей мопедов, в которых 3 человека получили травмы.
Среди самых грубых нарушений:
- управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - 5 фактов;
- отсутствие государственных номерных знаков - 12;
- управление без страхового полиса - 46;
- управление с подложными номерными знаками - 1;
- отсутствие права управления - 35;
- управление лицом, лишенным водительских прав - 4;
- отсутствие техосмотра - 47;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 8;
- использование телефона за рулем - 12 случаев.
По словам начальника управления местной полицейской службы Серика Шумаева, рейды направлены прежде всего на профилактику ДТП и формирование культуры безопасного участия в дорожном движении.
В Астане только за 1 день рейда задержаны 14 нарушителей на мотоциклах.
Нарушения те же, что в Алматы: управление без прав и госномеров, отсутствие защитной экипировки, страхового полиса и прохождения техосмотра.
Один из водителей установил на мотоцикл резонатор вместо штатного глушителя - для создания громкого, эффектного звука при езде по городу. Подобные переделки запрещены и вызывают серьезное недовольство жителей, особенно в ночное время, громкий выхлоп - нарушение общественного порядка и повод для административного взыскания", - рассказали в ДП Астаны.
По всем выявленным фактам составлены административные протоколы, приняты необходимые меры, нарушители привлечены к ответственности. Часть мототранспорта водворена на коммунальную стоянку. Параллельно с проверками сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с водителями.
Напомним, с 5 апреля 2025 года мопеды официально приравнены к механическим транспортным средствам. Если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов наказывали штрафом в размере 2 МРП, то после принятия норм они будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями автомобилей.
22.07.2025, 11:03 25071
Правительство направит 30 млрд тенге на геологоразведку в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил, что с этого года в Казахстане начнут наращивать финансирование геологоразведки, передает корреспондент агентства.
Для увеличения объемов геологоразведки с этого года будем значительно наращивать финансирование. Мы уже приняли решение о направлении на развитие геологии средств от подписных бонусов, получаемых от аукционов по предоставлению прав недропользования. В этом году это составит не менее 30 миллиардов тенге. Объем данных средств будет увеличен. Сейчас производятся необходимые расчеты", - сказал премьер-министр.
Вместе с тем премьер-министр поручил выработать меры для выпуска продукции высоких переделов и усилить подготовку кадров в ГМК. При этом "следует предусмотреть меры, стимулирующие создание пояса малого и среднего бизнеса вокруг системообразующих предприятий".
Также поручено обеспечить развитие добычи и производства технологически инновационной продукции на основе критически важных и редких металлов.
Отдельное внимание уделено вопросам вторичной переработки. Бектенов поручил выработать меры по утилизации металлов и отходов производств с целью формирования экономики замкнутого цикла.
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