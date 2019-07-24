Двое детей и 13 взрослых погибли на водоемах страны за выходные

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - За выходные дни (20 и 21 июля) на водоемах Казахстана утонули 15 человек, в том числе двое детей, передает Kazakhstan Today.

Причинами гибели 12 человек (из них двое детей) стало купание в не оборудованном для этого месте. Еще двое погибли во время рыбной ловли - они находились в одежде, без индивидуальных спасательных средств. Один человек погиб во время катания на гидроцикле - он находился без индивидуальных спасательных средств, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Вместе с тем за указанный период спасено 15 человек, из них один ребенок.

В связи с каникулами в ведомстве особо подчеркнули ответственность родителей за нахождение детей вблизи водоемов, поливных арыков и каналов и напомнили правила поведения на воде.

При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается: входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; нырять в непроверенных и необорудованных местах; заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; плавать на предметах, не предназначенных для плавания; приближаться к судам; загрязнять и засорять водоемы; оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим; подавать крики ложной тревоги; взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки; входить в воду детям без сопровождения взрослых; оставлять купающихся детей без присмотра.

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