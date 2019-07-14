В Туркестанской области девочка утонула в арыке

Туркестан. 13 июля. Kazakhstan Today - В селе Кызыласкер Туркестанской области трехлетняя девочка утонула в поливном арыке возле частного жилого дома, передает Kazakhstan Today.





"12 июля, около 22.30, в селе Кызыласкер Келесского района Туркестанской области вблизи частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упала в поливной арык и утонула девочка 2016 года рождения", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

В ведомстве призывают родителей не оставлять детей без присмотра. "Контролируйте поведение детей на водоемах, дорогах, дома, обучайте их правилам безопасного поведения. Ведь, оставляя детей даже на непродолжительное время, вы рискуете их жизнями", - отметили в КЧС.





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