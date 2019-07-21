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За пять дней в водоемах Казахстана утонули 22 человека, в том числе 8 детей

20.07.2019, 13:16 8128
Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане в связи с устоявшейся жаркой погодой зарегистрировано большое количество несчастных случаев на воде, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие пять дней, с 15 по 19 июля, на водоемах страны погибли 22 человека, из них 8 детей, которые утонули во время купания в не оборудованном для купания месте. 
 
Случаи зарегистрированы в Нур-Султане, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях. 
 
Основными причинами гибели являются: купание в запрещенных и необорудованных местах, в том числе в нетрезвом состоянии, неумение плавать, недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра вблизи водоемов.
 

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