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Джумабеков назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики РК

19.07.2019, 13:32 9856
Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Арман Джумабеков назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
"Распоряжениями главы государства Алдабергенов Нурлан Шадибекович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

 

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