Джумабеков назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики РК

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Арман Джумабеков назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
"Распоряжениями главы государства Алдабергенов Нурлан Шадибекович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Как сообщалось ранее, Арыстангани Заппаров назначен заместителем министра внутренних дел.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства