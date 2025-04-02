eGov работает на максимальных возможностях - Минцифры

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности, передает корреспондент агентства.





Предлагается передача всех мер государственной поддержки в инновационный кластерный фонд Astana Hub, что усилит эффективность экосистемы. Цель - не просто объединить (Astana Hub и АКФ "ПИТ". - Прим. ред.), а масштабировать лучшие практики Astana Hub, который показал высокий результат в IT-сфере", - выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.





По словам министра, для участников инновационного кластера будет сформировано единое правовое поле и общие преференции.





К примеру, на сегодня недропользователи имеют право направлять 1% от затрат на добычу (ЗНД) на проекты участников инновационного кластера "Парк инновационных технологий". После объединения технопарков участники Astana Hub также смогут предоставлять свои решения для недропользователей и получать от них финансирование по итогам отбора. В то же время на других участников "ПИТ" будут распространены льготный налоговый режим и акселерационные программы Astana Hub.





Отмечается, что сегодня участниками технопарка Astana Hub являются более 1,5 тысяч ИТ-компаний, которые предоставляют более 28 тысяч рабочих мест по всему Казахстану. Среди них есть как ведущие мировые технологические компании с оценкой более 1 миллиарда долларов США, такие как Playrix, Mytona, NetCracker и другие, также успешные отечественные стартапы - система биометрической оплаты Alaqan, EdTech-стартап CodiPlay, разработчик блокчейн-управляемых смартбордов Citix и другие. С 2019 по 2024 годы участники технопарка уплатили в бюджет 5,5 миллиарда тенге налогов.