Елбасы провел встречи с президентами Таджикистана и России, премьер-министром Армении и главой коллегии ЕЭК

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с президентами Таджикистана и России, премьер-министром Армении и главой Коллегии Евразийской экономической комиссии, передает Kazakhstan Today.

На встрече с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном Елбасы отметил, что с первых дней сотрудничества Казахстан и Таджикистан построили крепкие дружественные и доверительные отношения, сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

Наша дружба крепнет год от года. Вы возглавляете Таджикистан в условиях сложной ситуации в мире. Вы поступательно развиваетесь, в стране обеспечивается стабильность", - сказал Назарбаев. Он подчеркнул, что двусторонние отношения будут и впредь укрепляться во благо двух братских народов.

В свою очередь, Рахмон отметил высокие темпы развития Казахстана, достигнутые под руководством Елбасы.

Я свидетель того, как менялся облик Казахстана. Я помню первые встречи в столице и вижу, как она преобразилась. Позитивные изменения охватили не только город, но и всю страну. Это результат вашей плодотворной работы, мудрой и дальновидной политики", - сказал президент Таджикистана.

Елбасы также провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Поприветствовав высокого гостя, Назарбаев отметил важность развития и укрепления двусторонних торгово-экономических отношений.

Между Казахстаном и Арменией всегда были добрые отношения. Армянская диаспора в Казахстане является мостом между нашими странами", - сказал Елбасы.

Пашинян подчеркнул особый вклад Первого Президента Казахстана в развитие межгосударственных связей и интеграционных процессов на континенте. Премьер-министр Армении выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего экономического сотрудничества.

Я думаю, что у нас есть возможность поработать в сфере экономики. Главное, у правительств двух стран есть политическая воля развивать отношения, потому что наши народы связаны исторически", - сказал глава правительства Армении.

В ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Елбасы лично вручил гостю орден "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президенті - Елбасы Нурсултан Назарбаев". Первый Президент Казахстана отметил текущие результаты и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Пять лет назад Вы, я и Александр Лукашенко создали этот союз. 25 лет назад в стенах МГУ мною была предложена эта идея, которую мы реализовали. Несмотря на непростые времена, взаимная торговля между нами растет. Увеличивается количество совместных предприятий. Считаю, что ЕАЭС должен идти по пути интеграции с ЕС, ШОС, АСЕАН и другими организациями. И нам необходимо работать над этим", - сказал Назарбаев.

Путин поблагодарил Елбасы за врученную ему награду и выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего диалога.

Хотел бы поблагодарить Вас за награду и за то, что было сделано в деле интеграции, двусторонних отношениях и развитии стратегического взаимодействия России и Казахстана. В этом имеется огромная Ваша заслуга", - сказал президент России.

Первый Президент Казахстана также принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития Евразийского экономического союза.

Назарбаев подчеркнул, что многие страны и организации заинтересованы в налаживании сотрудничества с ЕАЭС и указал на необходимость расширения географии экономических партнеров союза.

Завтра здесь состоится юбилейное заседание ВЕЭС. Вы председательствуете в исполнительном органе союза, успешно справляясь с поставленными задачами. Нужно продолжать двигаться вперед", - отметил Первый Президент Казахстана.

В свою очередь, Саркисян отметил достижения в развитии экономического союза.

Благодарю вас за возможность обсудить вопросы интеграции и практическую реализацию идеи, предложенную вами 25 лет назад. Вот уже 5 лет мы реализуем этот проект. Мудрость, проявленная вами четверть века назад, была жизненно необходима нашим странам", - констатировал председатель коллегии ЕЭК.

Напомним, сегодня, 29 мая 2019 года, в городе Нур-Султане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета , приуроченное к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

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