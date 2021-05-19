Ержан Кистафин назначен послом Казахстана в Пакистане

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в структуре МИДа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Указом главы государства Кистафин Ержан Сансызбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, сообщили в пресс-службе Акорды.
Кроме того, указом президента Волков Алексей Юрьевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Греческой Республике.
Ержан Кистафин 1978 года рождения. Окончил КарГУ имени Е. Букетова по специальности "юрист-международник". Имеет степень магистра в области международных отношений Европейского института международных стратегических исследований (Брюссель).
Работал начальником юридического отдела Аппарата МИД РК, начальником управления государственного языка и юридической экспертизы, советником-посланником посольства РК в Бельгии, руководителем департамента администрации и контроля МИД РК.
До назначения являлся советником-посланником посольства РК в США.
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