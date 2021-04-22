Есимов получил новую должность

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НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 марта премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" нового председателя правления - Алмасадама Саткалиева. Глава правительства поблагодарил прежнего председателя правления Фонда Ахметжана Есимова за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Казахстан и эффективную работу на различных государственных постах за годы Независимости.
30 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с бывшим председателем АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжаном Есимовым. Глава государства поблагодарил экс-председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" за проделанную энергичную и продуктивную работу".
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