Франция готова оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства АЭС

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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 по 6 декабря казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым находилась с рабочим визитом во Французской Республике и провела серию переговоров с ведущими французскими компаниями в атомной отрасли, сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.





В рамках визита состоялись встречи с министром-делегатом по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом, министром-делегатом по вопросам энергетики и директором по энергетике и климату Франции.





Казахстанская делегация провела переговоры с ведущими организациями атомной отрасли Франции, включая крупнейшую энергогенерирующую компанию и оператора атомных электростанций EDF, разработчика и производителя оборудования для АЭС Framatome, а также поставщика турбинного оборудования для АЭС Arabelle Solutions.





Кроме того, состоялась встреча с международной консалтинговой компанией Assystem, специализирующейся на инжиниринговых услугах, управлении проектами и цифровых решениях для сложных инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции.





Делегация также посетила кризисный центр Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и завод по производству оборудования для АЭС.





Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции. Франция, где на атомную энергетику приходится около 70% вырабатываемой электроэнергии, является мировым лидером в этой области", - отметили в Минэнерго РК.





В ведомстве напомнили, что компания EDF включена в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для Казахстана.



