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Генконсульство РК откроется в Самарканде

23.09.2020 5806
Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал указ об открытии генерального консульства РК в Самарканде (Узбекистан), передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщила пресс-служба Акорды
 
Ранее сообщалось, что казахстанцам разрешен выезд в 11 стран. Среди них и Узбекистан. 
 
За январь - июнь 2020 года из Казахстана эмигрировали 10 977 человек. Из них 131 человек уехал в Узбекистан.
 

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