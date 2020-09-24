Генконсульство РК откроется в Самарканде

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал указ об открытии генерального консульства РК в Самарканде (Узбекистан), передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды

Ранее сообщалось, что казахстанцам разрешен выезд в 11 стран. Среди них и Узбекистан.

За январь - июнь 2020 года из Казахстана эмигрировали 10 977 человек. Из них 131 человек уехал в Узбекистан.

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