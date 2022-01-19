Генпрокуратура РК: по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований

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По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. В том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, 6 дел - по фактам пропаганды и призывам к захвату власти", - сказал Азамат Саргазин.
Задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, по 695 из них судом санкционирован арест.
Кроме того, по его словам, всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями.
Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. 3337 правонарушителей были лишь предупреждены, без применения к ним взыскания в виде ареста или штрафа. По 1653 делам судом применен штраф. Сейчас 1002 лица пребывают под арестом", - проинформировал представитель Генпрокуратуры.
По его словам, прокурорами в апелляционную инстанцию внесено 1758 ходатайств. Из-под ареста уже освобождены 676 граждан. По 344 лицам штраф заменен на предупреждение. Еще 358 административных дел прекращено без направления материалов в суд.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что участники мирных демонстраций не должны преследоваться в уголовном порядке.
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки.
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город республики Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке.
В результате трагедии пострадали 4578 человек, из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. В числе погибших 19 полицейских и военных.