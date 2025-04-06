Геологам Казахстана впервые вручили профессиональную госнаграду

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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - От имени президента Касым-Жомарта Токаева в преддверии профессионального праздника - Дня геолога премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды специалистам геологической отрасли, сообщили в пресс-службе правительства.





В текущем году День геолога отмечается в рамках Года рабочих профессий. По поручению главы государства учреждено новое почетное звание "Заслуженный геолог Казахстана" как высокая оценка труда представителей отрасли.





В этом году впервые в истории нашей страны введена государственная награда для геологов. Это высокая оценка главой государства вашего вклада в экономическое развитие страны. Особые слова благодарности - ветеранам отрасли, которые передают новому поколению специалистов бесценные знания, опыт и лучшие традиции профессии", - поздравил Олжас Бектенов.





На 2024 год степень геологической изученности территории Казахстана превышает 2 млн кв. км, что составляет порядка 74% от общей площади. За счет государственных геологоразведочных работ по итогам прошлого года выявлено 38 новых перспективных месторождений. В текущем году открыт участок Куйректыколь в Карагандинской области с запасами редкоземельных металлов свыше 800 тысяч тонн, в то время как прогнозные ресурсы, в том числе церия и лантаноидов, оцениваются в более чем 935 тысяч тонн.





Олжас Бектенов подчеркнул, что сегодня главой государства перед геологическим сообществом поставлены важные задачи по углубленному изучению углеводородного потенциала. В Казахстане выделено 15 осадочных бассейнов, самым крупным из которых считается Прикаспийский, на который приходится около 80% ресурсной базы страны. Освоение малоизученных бассейнов открывает значительные перспективы для наращивания ресурсной базы и привлечения инвестиций.





Внимание уделено подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли. Вузы интегрируют образовательные программы с производством, студенты проходят практику на объектах государственного геологического изучения недр. В результате принимаемых мер поддержки за последние 2 года количество выпускников выросло более чем в 2 раза.





По поручению главы государства с этого года будет увеличено государственное финансирование геологических работ.





Указом президента Республики Казахстан за значительный вклад в развитие геологической отрасли страны награждены:





почетным званием "Қазақстанның еңбек сіңірген геологы":





Битимбаев Марат - главный научный сотрудник ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;





Дәукей Серікбек - академик Национальной академии наук РК, город Алматы;





орденом "Құрмет":





Абилхасимов Хаирлы - главный научный сотрудник ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;





Батыров Абулкасым - ветеран труда, город Уральск;





Бижанов Аширали - ветеран труда, город Алматы;





Жуков Николай - главный научный сотрудник лаборатории черных и цветных металлов ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;





Кукеева Рахат - ведущий геолог ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие", область Абай;





Матишев Талгат - заместитель главного геолога геологического управления ТОО "Корпорация "Казахмыс", город Караганда;





Мусиева Бакытгуль - ведущий геолог ТОО "Geotek", город Караганда;





Николаенко Александр - главный геолог шахты имени Т. Кузембаева AO "Qarmet", город Караганда;





Руснак Валерий - ветеран труда, Туркестанская область;





орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени:





Светличный Андрей - главный геофизик ТОО "Professional geo solutions Kazakhstan", город Алматы;





медалью "Ерен еңбегі үшін":





Байсалова Акмарал - ассоциированный профессор Института геологии и нефтегазового дела имени К. Турысова НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева", город Алматы;





Исмаилова Гулшат - начальник отдела департамента геологии и разведки АО "Мангистаумунайгаз", Мангистауская область;





Комарова Наталья - геолог ТОО "Центргеолсъемка", город Караганда;





Курабаев Ергали - буровой мастер ТОО "Ақпан", город Актобе;





Минаева Назигуль - директор КГКП "Геологоразведочный колледж", город Семей;





Нигматова Саида - заведующая лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы.



