Глава "Байтерека" Шарлапаев отказался от гражданства России

Фото: ресс-служба АО НУХ Байтерек

Москва. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Удовлетворить заявление о выходе из гражданства РФ Шарлапаева Каната Бисимбаевича, родившегося 9 июля 1981 года в Саратовской области, с дочерью Шарлапаевой Даной Канаткызы, родившейся 5 апреля 2017 года в Москве", - говорится в указе президента РФ.

Канат Шарлапаев назначен председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" 2 февраля 2022 года в соответствии с постановлением правительства РК № 45, приказом Министра национальной экономики РК № 37.





По информации с сайта фонда, помимо гражданства Российской Федерации имеет гражданство Великобритании. Женат, имеет 3 детей.

Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания). Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.

С 2006 по 2008 годы работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управлении продажами инвестбанка "Сити" (Великобритания, Чехия).

С 2008 по 2014 годы - старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).

С 2014 по 2015 годы - вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).

С 2015 по 2017 годы - главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент "Ситибанк Казахстан".

С 2017 по 2020 годы - главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент "Ситибанк Россия".

С 2020 года по настоящее время являлся региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

С 28 сентября 2022 года избран в состав совета директоров холдинга решением единственного акционера.

Доли принадлежащих акций аффилированных организаций отсутствуют.