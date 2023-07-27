В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Глава государства наградил военных и пожарных за мужество при тушении пожара в Абайской области
Фото: МЧС РК
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, возникшей в Абайской области, за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга награждены спасатели и военные, сообщает пресс-служба Акорды.
Орденом "Айбын" II степени:
Байдуллаев Нурлан Кошкарович - командир воинской части 53975 Министерства обороны;
Долдаев Дамир Талгатович - старший следователь по особо важным делам департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;
Садыков Орал Жексенгалиевич - начальник отдела полиции Бородулихинского района департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел.
Орденом "Айбын" ІІΙ степени:
Баймуратов Думан Кайратович - водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Касымов Ильяс Ергазыевич - командир отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Никифоренко Иван Юрьевич - водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Смаилов Рустам Кадырович - командир отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Ерлігі үшін":
Акагалиев Ермек Женисулы - старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Аубакиров Талгат Жумаканович - директор ТОО "Целинное", область Абай;
Белгибаев Бахтияр Станович - пожарный-спасатель пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Ермеков Мухамед-Шарип Абсагитович - командир воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Жиренов Бекболат Маратович - командир отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Кенжебаев Ертай Мирамович - водитель-сотрудник пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Кудербеков Болат Оралович - пожарный-спасатель пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Қабдулин Арман Жанатбекұлы - командир отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы - водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы - водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Сайдулаев Гилан Умарович - директор ТОО "Восток лес индустрия", область Абай;
Хурай Оркен - водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":
Жангазинов Талгат Агибаевич - сержант бригады войсковой части 28738 Министерства обороны.
Медалью "Ерен еңбегі үшін":
Алексеев Алексей Владимирович - водитель пожарного автотранспорта Бокебайской лесной пожарной станции Бокебайского филиала РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов;
Лебединский Александр Петрович - руководитель Бородулихинского авиационного отделения РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.
Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества Абайской области возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч га. Позже площадь пожара увеличилась еще в 2 раза, до 60 тысяч га. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.