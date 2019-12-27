Глава государства назначил зампредов Агентства по регулированию и развитию финрынка и Нацбанка

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства назначил трех заместителей председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и двух заместителей председателя Нацбанка, передает Kazakhstan Today.

Распоряжениями главы государства: Смоляков Олег Александрович назначен первым заместителем председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя председателя Национального банка РК; Абдрахманов Нурлан Алмасович назначен заместителем председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка; Хаджиева Мария Жамаловна назначена заместителем председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка", - сообщила пресс-служба Акорды.

Вместе с тем распоряжениями президента РК "Баймагамбетов Акылжан Маликович назначен заместителем председателя Национального банка РК; Молдабекова Алия Мейрбековна назначена заместителем председателя Национального банка РК".

Напомним, ранее указом президента РК Национальный банк был реорганизован путем выделения из него Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка - государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту РК. Позже стало известно, что новое агентство возглавила Мадина Абылкасымова, являвшаяся ранее заместителем председателя Национального банка.

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