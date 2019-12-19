Мадина Абылкасымова возглавила Агентство по регулированию и развитию финрынка

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мадины Абылкасымовой председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazakhstan Today.

Также распоряжением главы государства Абылкасымова освобождена от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана реорганизован путем выделения из него Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка - государственного органа Республики Казахстан, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту РК.

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