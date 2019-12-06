Нацбанк Казахстана будет реорганизован

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал указ "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым Национальны банк будет реорганизован, передает Kazakhstan Today.

Реорганизовать Национальный банк Республики Казахстан путем выделения из него Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка - государственного органа Республики Казахстан, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту Республики Казахстан", - говорится в документе.

Агентство определено правопреемником прав и обязательств Нацбанка РК в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Согласно положению об Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, новый орган будет расположен в Алматы по адресу: микрорайон Коктем-3, дом 21.

Агентство займется регулированием и развитием финансового рынка, в том числе установлением стандартов деятельности финансовых организаций, созданием стимулов для улучшения корпоративного управления финансовых организаций.

Также в задачи ведомства входят: мониторинг финансового рынка и финансовых организаций в целях сохранения устойчивости финансовой системы; сосредоточение ресурсов надзора на областях финансового рынка, наиболее подверженных рискам, с целью поддержания финансовой стабильности; обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финуслуг, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах, а также повышения уровня финансовой грамотности и финансовой доступности для населения.

Агентство возьмет на себя госрегулирование, контроль и надзор финрынка и финансовых организаций (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей). Будет проводить мероприятия по повышению качества финуслуг, услуг организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность; осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение незаконной деятельности на финансовом рынке, а также выполнять другие функции.

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