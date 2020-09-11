Глава государства ознакомился с ходом уборочной кампании в СКО

Петропавловск. 10 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев осмотрел поля и ознакомился с ходом уборочной кампании в ТОО "Аби Жер", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , в беседе с тружениками президент отметил, что Северо-Казахстанская область является важным зерновым регионом страны, производящим экологически чистую натуральную продукцию, востребованную на мировом рынке.

Северо-Казахстанская область является одним из тех регионов, которые составляет нашу житницу. Сейчас главное собрать все, что мы имеем на полях. Диверсификация культур также очень важна, особенно с точки зрения экспорта. У нас большой рынок, высоко оценивают продукцию СКО и на китайском рынке. Полагаю, что здесь очень большие возможности. Я думаю, что перспективы области в целом хорошие. Что касается послания, все моменты, связанные с его реализацией, отработаны и с правительством, и с соответствующими специалистами. Поэтому думаю, что нужно просто его выполнить. Большую роль в свое время сыграли масштабные государственные программы, но сейчас время убыстряется, нам нужно переходить на более лаконичные, более понятные национальные проекты", - сказал глава государства.

Президент был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и перспективах агропромышленного комплекса. По словам акима области Кумара Аксакалова, в регионе полным ходом идет работа по диверсификации сельского хозяйства. Площадь масличных культур составляет около 1 миллиона гектаров. С начала года в аграрный сектор привлечен 61 миллиард тенге.

Также глава региона сообщил, что Северо-Казахстанская область занимает лидирующие позиции в стране по внесению минеральных удобрений. В текущем году планируется внести 130 тысяч тонн удобрений на 2,3 миллиона гектаров.

Наряду с этим в области проводится модернизация сельскохозяйственной техники. В результате увеличилось производство. В перспективе немецкий концерн "CLAAS" будет собирать сельхозтехнику в Петропавловске.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал аграриям своевременного сбора урожая и успехов в работе.

Напомним , президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает рабочую поездку по северным регионам страны.

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реализации проектов по развитию животноводства, цифровизации агропромышленного комплекса, производству в области сельскохозяйственной техники региона.

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