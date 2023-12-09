08.12.2023, 20:13 24296
Глава государства подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона"
Фото: Акорда
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона", сообщает пресс-служба Акорды.
Правительству поручено до 15 июля и 5 января представлять в администрацию президента РК информацию о ходе выполнения плана действий.
В связи с Всемирным днем прав человека подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона". План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения. Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации Плана будут приняты соответствующие законы", - написал президент в соцсети Х.
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08.12.2023, 16:13 33141
Инвестиции в экономику Астаны с начала года превысили 1 трлн тенге
До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87,7 миллиарда тенге
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.
По словам акима столицы, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. За 10 месяцев текущего года объем инвестиций превысил один триллион тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87,7 миллиарда тенге, в том числе 14 проектов - в сфере обрабатывающей промышленности, 7 проектов - в сферах образования и медицины, 4 проекта - в сфере логистики. Данные проекты позволяет создать 1,4 тысячи рабочих мест.
Главе государства также было доложено о ходе отопительного сезона. Текущей осенью было завершено строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток", первого этапа газовой тепловой станции "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3. Мощность данных объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час. Город впервые за долгое время в текущем отопительном сезоне вышел с профицитом тепла.
В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана" и вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это позволит обеспечить еще 850 Гкал/час тепловой мощности.
Аким города рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов и др. В частности, в следующем году в столице начнется строительство пяти дворцов школьников. Также начнется строительство государственных детских садов.
В завершение встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры.
08.12.2023, 12:04 43131
Назван новый инвестор "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану, сообщает пресс-служба правительства.
Подробности соглашения на пресс-конференции озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов, в результате чего обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.
По новому инвестору - группа компаний Allur, Андрей Лаврентьев. Они вступают в свои права владения буквально в ближайшие день или два", - сказал министр.
Он особо подчеркнул, что никакого присутствия иностранных инвесторов не будет.
Предприятием будет владеть и управлять казахстанский инвестор. Общий объем инвестиций в течение 3 лет составит порядка $3,5 млрд, и в самое ближайшее время инвестиции составят более $1 млрд в улучшение операционной работы предприятия", - сообщил министр.
Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий, подчеркнул Шарлапаев.
В Актау было производство. Это завод по производству труб для нашей нефтегазовой индустрии. И этот актив тоже попадает в периметр сделки. Когда мы говорим о двух активах, речь идет не о каком-то разделении, а о том, что в периметр сделки еще вошел дополнительно, к основному производству "АрселорМиттал Темиртау", трубный завод в городе Актау", - пояснил глава Минпрома.
Министр выделил три ключевых момента проведенной сделки:
- государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн;
- из бюджета на реализацию сделки не потрачено ни одного тенге;
- новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере $450 млн в течение четырех лет.
Кроме того, стоит отметить, что ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к правительству Казахстана и соглашение было достигнуто в рамках правового поля, в полном соответствии с международным законодательством. Более того, нам удалось убедить ArcelorMittal сделать взнос на 16 млрд тенге (34,6 млн долларов США) в поддержку благотворительного фонда "Қазақстан халқына". Средства, которые поступят в фонд от АМТ, направят на решение насущных проблем жителей Карагандинской области в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и на развитие социально значимых проектов региона. При этом 50% от этой суммы будет реализовано в городе Темиртау", - подчеркнул глава Минпрома.
Шарлапаев также пояснил, почему затянулся переговорный процесс.
В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов. Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств. Срочность и ускоренность переговоров были также продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия, а именно - остановку доменной печи, затопление шахт и т.д.", - сказал Шарлапаев.
Министр назвал соглашение между правительством Казахстана и ArcelorMittal мегасделкой и подчеркнул, что оно имеет исключительное значение для Казахстана.
Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран", - отметил министр.
Что касается другого названия предприятия, его, по словам министра, выберет новый инвестор.
Я думаю, что можем подождать, пока новый инвестор это окончательно подтвердит. С нашей точки зрения, будет правильно вернуть ему историческое название "Кармет". Думаю, сотрудники и жители региона нас поддержат", - заявил министр Канат Шарлапаев.
Министр также прокомментировал слухи о блокировке счетов АМТ.
Действительно, такая информация проходила, что были наложены ограничения. Но не все счета были заблокированы, были заблокированы некоторые суммы в рамках судебных разбирательств "АрселорМиттал Темиртау" с третьими лицами. По моей информации, никаких сейчас блокировок нет. Обязательства перед сотрудниками и поставщиками будут выполняться в полном объеме. Сомнений ни у кого не должно быть - государство и новый инвестор не допустят нарушения прав сотрудников этого предприятия", - пообещал министр.
Также журналисты поинтересовались у Шарлапаева, будут ли выполнены все обязательства перед семьями погибших шахтеров.
Насколько мне известно, все компенсации были выплачены. Касательно каких-то конкретных пожертвований, я, к сожалению, не владею этой информацией, потому что не знаю, каким образом это было сделано. Если хотите, мы разберемся и всю эту информацию поднимем. С точки зрения выполнения обязательств перед семьями погибших АМТ принял их на себя, и они были выполнены", - рассказал глава ведомства.
Он добавил, что обязательства по 44 шахтерам из 46 закрыты полностью, еще по двум погибшим остались технические вопросы, которые будут закрывать в ближайшее время.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам. После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение "Standstill Agreement", позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит. В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.
08.12.2023, 11:41 44251
В Алматы провели сейсмоаудит 3500 объектов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы в 2023 году провели сейсмоаудит 3500 объектов, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В августе текущего года глава государства поручил принять комплекс мер по обеспечению сейсмобезопасности зданий и сооружений города Алматы. В октябре АО "КазНИИСА" и Институтом сейсмологии РК начат сейсмоаудит, которым в целом за этот год охвачено 3500 объектов", - заявил аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной XII сессии городского маслихата VIII созыва.
Также, по его словам, определено 545 пунктов приема пострадавшего населения при возникновении ЧС. Кроме того, в Алматы в целях обеспечения сейсмической безопасности в 2023 году завершена установка 28 сейсмостанций раннего оповещения о землетрясениях.
Как сообщалось ранее, премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил МЧС и руководству города в кратчайшие сроки провести сейсмоаудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности в Алматы. Он отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона. По данным института сейсмологии, за последние 5 лет на территории Казахстана зарегистрировано 66 сейсмических событий.
08.12.2023, 11:17 45356
Земельные участки на сумму свыше 250 млн тенге вернули государству в ЗКО
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Уральск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области государству возращены земельные участки на сумму 253 млн тенге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Площадь возвращенных участков составила 332 гектара.
В частности, по результатам искового заявления прокурора района в госфонд возвращено 216 гектаров пастбища для ведения крестьянского хозяйства.
В ходе проверки установлено, что земельный участок был предоставлен с нарушением земельного законодательства и, более того, по целевому назначению не использовался. Решением специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области исковое заявление прокуратуры удовлетворено и договор аренды от 2017 года признан недействительным", - сообщили в прокуратуре.
Постановлением областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с января по август государству возвращено 7,8 млн га сельхозземель. В частности, "золотые" участки стоимостью более 7 млрд тенге возвращены государству в Мангистауской области и в Алматы.
08.12.2023, 11:01 46231
Токаев поздравил болашаковцев с 30-летним юбилеем международной стипендии
Все прошедшие годы проект способствовал созданию в стране кадрового резерва с передовыми знаниями и компетенциями
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо участникам торжественного форума, посвященного 30-летию международной стипендии "Болашак", сообщает Акорда.
Это знаковая веха для программы, ставшей социальным лифтом для молодежи из разных уголков нашей Родины. Все прошедшие годы проект способствовал созданию в стране кадрового резерва с передовыми знаниями и компетенциями. Сегодня тысячи выпускников программы "Болашак" успешно трудятся на благо Казахстана, выступая проводниками позитивных изменений во многих сферах", - написал президент.
В послании болашаковцам Токаев подчеркнул, что Казахстан вступил в период, когда необходимо совершить мощный рывок в развитии.
Мы ставим амбициозные задачи по структурной перестройке экономики, дальнейшей модернизации политической системы, построению по-настоящему справедливого и инклюзивного общества. И здесь особое значение имеют инвестиции в образование, создание широких возможностей для самореализации граждан. Государство всегда будет поддерживать талантливую, трудолюбивую, целеустремленную молодежь, воплощающую в себе идеалы "Адал азамат", - написал глава Казахстана.
Он выразил уверенность, что выпускники программы "Болашак" и все молодые профессионалы страны внесут свой вклад в масштабную и всестороннюю трансформацию Казахстана, и пожелал им благополучия, успехов и достижения всех намеченных целей.
Напомним, в августе этого года был опубликован очередной список обладателей стипендии "Болашак", в который вошли 172 казахстанца.
08.12.2023, 10:36 47101
В Казахстане будет применяться фокусный подход к финансированию науки и инноваций
Рассматривается вопрос включения в приоритетные направления сфер искусственного интеллекта, индустрии 4.0, GovTech и металлургии
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новые подходы к развитию инноваций в Казахстане обсуждены на заседании совета по технологической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба правительства.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что для более эффективного раскрытия инновационного потенциала республики необходимо увеличить концентрацию выделяемых средств на приоритетах технологического развития. На сегодня это АgriTech (органические продукты), MedTech (превентивная медицина) и GreenTech (вода).
Также предлагается рассмотреть вопрос включения в приоритетные направления сфер искусственного интеллекта, индустрии 4.0, GovTech и металлургии. Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году данные направления будут представлять собой наиболее значимые вызовы не только для Казахстана, но и для всего мира.
Новый механизм фокусной политики предполагает направление 50% выделяемых на науку и инновации средств на конкретные общегосударственные технологические приоритеты, а оставшиеся 50% будут выделяться на поддержку всех остальных направлений, что соответствует лучшему международному опыту.
Наряду с этим будут приняты меры по формированию технологических платформ по вышеуказанным приоритетным направлениям. Технологическая платформа - это подобие детальной дорожной карты, концентрирующейся вокруг определенной технологической задачи. Она включает конкретные меры и объединяет всех требуемых стейкхолдеров. Данный механизм основан на опыте развития технологий Европейского союза.
Также предусматриваются шаги по наращиванию финансирования НИОКР и инноваций в целом. Это касается обязательных отчислений недропользователей, выделения средств из госбюджета и развития рынка венчурного капитала. В частности, коммерческим банкам и страховым компаниям планируется предоставить возможность осуществлять венчурные инвестиции, закрепив это на законодательном уровне.
Премьер-министр поддержал данные подходы и подчеркнул, что для эффективного решения вопросов в сфере развития инновационной деятельности необходимо активно вовлекать как научное сообщество, так и субъектов предпринимательства.
Алихан Смаилов также обозначил необходимость ускорить все нормативные процедуры по продвижению единой платформы для финансирования НИОКР, созданной на базе Astana Hub, которая в настоящее время работает в пилотном режиме.
Нужно, чтобы все предприятия, инноваторы и представители научного сообщества знали, что есть такая платформа. В рамках нее заказчики и подрядчики в сфере НИОКР могут на одной площадке взаимодействовать, размещать или принимать заказы. Самое главное - платформа должна быть удобной для пользователей", - сказал премьер-министр.
На заседании также рассмотрены предложения по развитию инновационного направления MedTech. В рамках этого планируется создание платформы eDensaulyq с хранением на ней всей медицинской информации, модернизация имеющегося фонда медтехники и производственного оборудования, а также увеличение доли лабораторий, аккредитованных в соответствии с международными стандартами.
Кроме того, предусматривается подготовка казахстанских специалистов в сфере ядерной медицины и медицинской физики в лучших профильных вузах мира, привлечение в MedTech венчурного финансирования и ряд других мер.
Алихан Смаилов подчеркнул, что роль данного инновационного направления очень важна в обеспечении качественного доступа граждан к медицинским услугам.
Это в том числе касается использования технологий дистанционного обследования, медицинского прогнозирования и искусственного интеллекта, что позволит значительно повысить уровень медицинской помощи", - отметил он.
В этой связи министерствам здравоохранения и цифрового развития поручено обеспечить практическое внедрение предлагаемых подходов по направлению MedTech и создание соответствующей технологической платформы.
В ходе заседания участники также обсудили вопрос определения отраслевого центра технологических компетенций в сфере электроэнергетики. Согласно предложению Минэнерго он будет размещен на базе НАО "Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева" и АО "Энергоинформ".
Глава правительства подчеркнул, что работа центра должна быть сконцентрирована на выработке предложений по технологическому развитию как традиционных, так и альтернативных источников энергии.
08.12.2023, 09:40 48796
Казахстан в 2024 году планирует перейти на единый часовой пояс
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет технического регулирования и метрологии подготовил проект постановления "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года № 1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Предлагается применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс.
Акиматам города Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) перевести местное время на один час назад", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
07.12.2023, 18:19 70096
В Казахстане с 2024 года может подорожать электроэнергия
Фото: Ranking.kz
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года может подорожать электроэнергия, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
В соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" 24 энергопроизводящими организациями поданы заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 января 2024 года", - проинформировали в пресс-службе.
По данным ЭПО, корректировка связана с увеличением не зависящих от компаний затрат. В частности, в заявках отмечается повышение расходов на топливо с учетом транспортировки. Сообщается, что в общем объеме затрат на производство электрической энергии затраты на топливо составляют порядка 60%.
Проекты предельных тарифов учитывают также увеличение заработной платы производственного персонала, соразмерное уровню инфляции в стране. Отмечается, что численность персонала ЭПО составляет порядка 50 тысяч человек. При этом дефицит квалифицированного персонала составляет 30%, что является следствием кадрового голода и низкой заработной платы в секторе", - пояснили в ведомстве.
Среднее увеличение предельных тарифов ЭПО по Казахстану, согласно поданным заявкам, составляет в среднем до 2 тенге за киловатт-час. В настоящее время указанные заявки находятся на стадии рассмотрения", - добавили в Минэнерго.
Напомним, глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня на заседании правительства сообщил, что около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев назвал регионы с наиболее высоким износом коммунальных сетей. Это Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Улытауская области.
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