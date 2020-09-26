Глава государства посетил завод энергоэффективных архитектурных фасадов

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - В рамках рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью завода энергоэффективных архитектурных фасадов, расположенного в Индустриальной зоне города, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , президенту представили продукцию ТОО "КСМ Техновид" и показали технологический процесс производства строительных материалов, в котором задействованы свыше 250 рабочих. Собственные инвестиции компании в проект составили 3,8 миллиарда тенге, мощность завода достигает 475 тыс. квадратных метров стеклопакетов в год.

Также главе государства рассказали о состоянии и перспективах развития Индустриальной зоны Алматы. До конца текущего года здесь планируется реализовать 10 проектов на сумму свыше 85 млрд тенге.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству легковых автомобилей. В ходе визита в новый филиал Городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой президент призвал готовиться ко второй волне коронавируса.

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