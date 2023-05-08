07.05.2023, 09:18 29266
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Фото: Акорда
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем защитника Отечества опубликовала пресс-служба Акорды.
Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что защита страны - священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма.
Постоянное повышение обороноспособности - одна из стратегических задач государства. Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооруженные Силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне. В настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле. Их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения", - говорится в поздравлении президента.
Касым-Жомарт Токаев выразил всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга.
Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства! Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!" - сказал глава государства.
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07.05.2023, 12:02 25981
Министр обороны поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Руслан Жаксылыков поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба МО РК.
Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы! Дорогие ветераны! Примите от меня лично и от личного состава Министерства обороны искренние и сердечные поздравления по случаю празднования Дня защитника Отечества и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне!" - говорится в поздравлении министра.
Руслан Жаксылыков подчеркнул, что лучшие традиции казахстанской армии являются закономерным продолжением героизма наших предков, отважно защищавших родную землю, а также беспримерных подвигов участников Великой Отечественной войны.
Свою боевую выучку и крепость духа военнослужащие Вооруженных сил успешно демонстрируют и в наши дни, надежно защищая Независимость Казахстана. Сегодня можно констатировать, что у нас сформированы и успешно развиваются современные Вооруженные силы, способные защитить мирный труд наших граждан. Законодательная база уже решила общие и кардинальные вопросы оборонной доктрины и концепции развития Вооруженных сил республики. Причем критериями в данном случае выступили как потенциальные возможности самого Казахстана, так и реальности окружающего мира", - сказал глава Минобороны.
Он добавил, что наряду с укреплением военного потенциала в качестве важнейшего приоритета обеспечения национальной безопасности определены средства действенной политической дипломатии, основанной на развитии двусторонних и многосторонних отношений, участии в системах коллективной безопасности.
Казахстан был и остается активным участником широкого международного сотрудничества. В этом направлении мы углубляем партнерство со многими развитыми странами, принимаем участие в операциях под эгидой ООН. Современная, хорошо оснащенная армия была, есть и в обозримом будущем останется важнейшим средством обеспечения безопасности и оплотом истинных патриотов нашей Родины", - сказал министр.
Он отметил символичность того, что праздники 7 и 9 мая отмечаются с разницей всего в один день, отражая преемственность защитников Отечества.
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сознании человечества как одна из самых трагических страниц в истории человечества. Молодым защитникам Отечества есть чему учиться у воинов-фронтовиков. Их мужество, стойкость, отвага и по сей день являются истинным примером для воинов Казахстана. В этот славный день я поздравляю тех, кто посвятил себя ратному делу и хранит верность присяге. Со словами благодарности обращаюсь к тем, кто находится на боевом дежурстве, охраняет воздушное пространство Республики Казахстан", - говорится в тексте поздравления.
Руслан Жаксылыков добавил, что особой признательности заслуживают военнослужащие, участвующие в миротворческой деятельности.
Уверен, что личный состав Вооруженных сил будет и впредь отдавать свои силы, грамотно применять знания и умения для решения поставленных задач, всегда будет образцом в выполнении воинского долга, крепить и умножать боевые традиции воинов-казахстанцев старших поколений! Желаю всем военнослужащим, ветеранам войны и Вооруженных сил, гражданам страны крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой", - сказал министр обороны.
Ранее глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества.
05.05.2023, 20:54 128291
Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена
Ключевым вопросом обсуждения стала локализация производства ряда товарных позиций и услуг на территории Жанаозена
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Жанаозен. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым провели встречу с руководителями порядка 30 предприятий города, сообщает "Лада".
Ключевым вопросом обсуждения стала локализация производства ряда товарных позиций и услуг на территории Жанаозена.
В мероприятии приняли участие генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай, директор палаты предпринимателей "Атамекен" Жанаозена Акикат Шарапатдинов, представители местных исполнительных органов, а также депутаты маслихата.
Как отметил Хасанов, в ходе анализа было выявлено, что в закупочной деятельности компании "Озенмунайгаз" имеются позиции, которые в перспективе могли бы поставляться отечественными производителями.
Данная мера поспособствует решению проблем трудоустройства в регионе и развитию местного содержания", - подчеркнул руководитель рабочей группы.
Участниками совещания было принято решение создать специальную подгруппу, которая будет выявлять актуальные потребности и рассматривать соответствующие предложения. Стоит отметить, что на сегодня предпринимателями города уже инициируются проекты по локализации таких услуг, как ремонт задвижек, ремонт стеклопластиковых труб, аренда гидравлического ключа и очистка металлолома от радиации.
Специальная рабочая группа продолжит детальный анализ закупок АО "Озенмунайгаз" для выявления перспективных направлений для локализации. Следующая встреча по данному вопросу запланирована на 10 июня.
Ранее объявившим голодовку жителям Жанаозена были предложены различные варианты трудоустройства в рамках региональной программы "Жұмыс жасаймын". В акимате подчеркнули, что люди могли работать и одновременно ждать своей очереди по трудоустройству в нефтяную отрасль.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
05.05.2023, 19:06 134161
В Алматы еще один ЖК попал в список не рекомендуемых для покупки недвижимости
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга интернет-ресурсов управление градостроительного контроля выявило объявление о продаже квартир в ЖК по адресу проспект Достык, 170/1, сообщает пресс-служба акимата города.
Горожан предостерегают от покупки недвижимости в жилом комплексе по этому адресу.
Сообщается, что строительство на этом участке с целевым назначением МЖД было начато собственником при наличии архитектурно-планировочного задания еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет.
Позднее участок был передан другому собственнику, который возвел рядом на этом же участке незаконные нестационарные торговые объекты. Управлением в отношении собственника подан иск на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года было вынесено решение о сносе торговых объектов. Ожидается вступление решения суда в законную силу.
Еще одно исковое заявление было подано на снос уже самого здания в Медеуский районный суд с заявлением об обеспечении иска в части наложения ареста на недвижимое имущество, запрет на производство СМР и запрет на выдачу разрешительной документации. Судебные разбирательства еще ведутся, назначена судебно-строительная экспертиза.
Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36", - добавили в ведомстве.
Ранее управление градостроительного контроля Алматы внесло в список не рекомендуемых для покупки жилья строящийся комплекс на улице Шашкина.
21 апреля список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья, пополнился еще тремя ЖК.
Генеральный план Алматы до 2040 года единогласно утвердили на внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва.
05.05.2023, 16:45 141256
Президент Казахстана анонсировал повышение зарплат военным
Фото: МО РК
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе всеармейского совещания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал повышение зарплат военным, сообщает пресс-служба главы государства.
В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%", - сообщил президент.
По его словам, на рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих. Будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров.
Их должны волновать не бытовые вопросы, а безопасность и спокойствие страны", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил, что для военнослужащих важно и наличие социальных лифтов, которые помогают молодежи найти свое место в обществе.
Сейчас в этом направлении ведется активная работа: действуют льготы для поступления в высшие учебные заведения для молодых людей, прошедших военную службу. Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. Также при желании они могут в ходе службы получить определенную специальность", - заявил президент.
В целом, отметил он, следует расширить подобные меры социальной поддержки военных.
Наш долг - превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. Они должны стать образцом для подрастающего поколения. У них должна быть и достойная заработная плата. Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также подчеркнул, что солдаты должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными.
Мы должны воспитывать в военнослужащих чувства патриотизма, человечности и доброты, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению слова "гражданин". Таким образом, армию должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания. Это во многом поможет предотвратить такие опасные для общества явления, как насилие и дедовщина. Сегодня на мероприятии присутствует много уважаемых ветеранов, обладающих большим жизненным опытом. Они пользуются заслуженным почетом. Их знания и опыт нужно эффективно использовать в деле воспитания молодых воинов", - заявил глава государства.
Также глава государства наградил ряд военнослужащих за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка в стране.
Орденом "Айбын" III степени: Бабакулова Куаныша, старшего инструктора департамента Пограничной службы по Туркестанской области Комитета национальной безопасности.
Медалью "Ерлігі үшін": Лисбаева Байсеита, командира взвода воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан; Рахматалиева Данияра, командира отделения специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін": Алдабергенева Мейра, командира отделения разминирования войсковой части 19033 Министерства обороны; Рамазана Даурена, оперуполномоченного Службы государственной охраны.
05.05.2023, 16:22 143426
Следует нарастить долю современного вооружения и техники - Токаев
Фото: gov.kz
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе всеармейского совещания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжения технологической модернизации армии, сообщает пресс-служба главы государства.
Следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин", - заявил глава государства.
По его словам, важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Президент подчеркнул, что особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений.
В полноценном перевооружении и модернизации нашей армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс. Правительству следует принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг", - сообщил президент.
Другой актуальной задачей, отметил он, является наращивание возможностей заводского и войскового ремонта.
Нужно усовершенствовать систему служебно-боевой подготовки войск. Способы ведения боевых действий нуждаются в постоянном и глубоком анализе. Следует детально изучать актуальный международный опыт и активно применять у нас самые лучшие наработки. Современный бой предъявляет повышенные требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров, особенно младшего и среднего звена. В них необходимо воспитывать такие качества, как инициативность и самостоятельность. Солдаты и офицеры не должны бояться ответственности за принимаемые решения", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, одним из ключевых условий качественной подготовки личного состава является наличие развитой полигонной инфраструктуры, потому что полигон - это академия солдата.
Также, отметил президент, большое значение имеет широкое использование различных тренажеров и симуляторов.
Существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии. Сегодня перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии. Мы строим новые гарнизоны, военные городки и заставы там, где их раньше не было", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, проводятся мероприятия по оперативному оборудованию территории страны.
Опасные объекты хранения боеприпасов выносятся за пределы населенных пунктов. Неправильно перекладывать всю ответственность за эту большую работу только на силовые структуры. Правительству и акиматам следует активно содействовать развитию военной инфраструктуры", - добавил глава государства.
Ранее президент присвоил новые звания и классные чины ряду силовиков.
05.05.2023, 14:35 152581
На газификацию Актау и близлежащих сел правительство выделит свыше 3,5 миллиарда тенге
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Актау. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК выделяет из своего резерва 3 млрд 695 млн 925 тысяч тенге на завершение строительства магистрального газопровода с установкой автоматизированной газораспределительной станции от газопровода Жанаозен - Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба главы Кабмина.
В настоящее время северная часть Актау активно развивается. В частности, ведется строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов. В целях теплоснабжения расширяемой части города в текущем году планируется установить ряд блочно-модульных котлов и построить две новые котельные. Новые энергоисточники будут работать на газе, в связи с чем требуется расширение соответствующей инфраструктуры", - говорится в информации.
В целом новый газопровод протяженностью 52 км позволит обеспечить теплом и товарным газом порядка 150 тыс. жителей новых микрорайонов города Актау, сел Кызылтобе, Даулет и Баянды Мунайлинского района, а также Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района. Его строительство ведется в рамках развития внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба.
Ранее сообщалось, что Минэнерго рассматривает возможность импорта российского газа для газификации восточных регионов РК. Для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент. Премьер-министр поручил правительству как можно быстрее завершить многолетнюю газификацию северных и восточных регионов Казахстана. Он напомнил, что президент поставил задачу довести газификацию страны до 60%. В целом к "голубому топливу" должно быть подключено свыше 1800 населенных пунктов с населением более 11,8 млн человек.
05.05.2023, 12:40 159296
Президент присвоил новые звания и классные чины ряду силовиков Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на кануне Дня защитника Отечества подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев постановил присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант: Ботаканову Еркину Советбековичу, Койбакову Талгату Мамыртаевичу;
специальное звание генерал-лейтенант полиции: Лепехе Игорю Владимировичу, Саденову Ержану Сапарбековичу;
воинское звание генерал-майор: Артыкову Бауржану Шубаевичу, Байтлеуову Ермеку Утешевичу, Далматову Канатаю Жорабековичу, Журабаеву Болату Жархумбаевичу, Миртаеву Нурболу Сабденбековичу, Нурпеисову Ерлану Садкенулы, Сыдыкову Бакытбеку Сапарбековичу, Сыздыкову Бауыржану Мадиевичу, Тулепбаеву Самату Булатовичу, Умбетову Кайрату Жарылкасыновичу, Шарипханову Сырыму Дюсенгазиевичу;
воинское звание генерал-майор юстиции: Секенову Дастану Абдикадыровичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Дарменову Бакитжану Дарменовичу, Калмурзаеву Болату Аюбаевичу, Кокумбаеву Ринату Тулеухановичу, Саркулову Руслану Сериковичу, Шалгынбаеву Руслану Сергазыновичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан: Балтабекову Ансагану Скендеровичу;
специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Карымсакову Мурату Секешевичу, Оразхан Асхат Оразханұлы;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Акжанову Данияру Мейрамовичу, Сагындыкову Амиру Абаевичу, Саукомбекову Саяту Махметовичу;
специальное звание генерал-майор полиции: Омарбекову Ерлану Болатовичу, Саданову Арману Амангельдиевичу, Сайтбекову Айдару Муталиковичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Байжанову Улану Сапаровичу, Байшулакову Алмату Муратовичу, Муканову Габиту Касымбековичу, Сагиеву Елдосу Алихановичу.
Дополнено, 05.05.2023, 13.24
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий и классных чинов, сообщает Акорда.
Президент поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Он отметил, что эти праздники олицетворяют преемственность между старшим поколением, защищавшим Родину в испытаниях прошлого, и поколением воинов независимого государства.
Казахи - народ со славной историей. Мы потомки великих батыров, не позволивших никому из врагов посягнуть на нашу священную землю. Мы наследники доблестных героев, победивших в страшной войне. Сегодня наши силовые структуры зорко стоят на страже безопасности Казахстана. Долг каждого гражданина - сохранить надежный фундамент нашей государственности. Это также профессиональная обязанность тех, кто посвятил свою жизнь военной службе. Казахстан - миролюбивое государство. Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми зарубежными странами. Мы считаем необходимым разрешать любые вопросы между государствами мирным путем. Однако мы не можем проявлять беспечность, в любых условиях важно сохранять бдительность. Укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны - одна из важнейших задач", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что повышение обороноспособности, укрепление системы национальной безопасности, обеспечение верховенства закона и правопорядка являются незыблемыми приоритетами Казахстана.
Государство последовательно расширяет поддержку силовых структур. Поэтапно улучшаются инфраструктура и материальное-техническое снабжение, повышается размер денежного довольствия, растут социальные льготы. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, ветераны силовых структур всегда могут рассчитывать на помощь и заботу государства. Служение Отечеству во все времена было высочайшей честью и огромной ответственностью перед народом и будущими поколениями. Каждый из вас вносит весомый вклад в сохранение мира, спокойствия и стабильности на нашей земле. Вы показываете пример подлинного профессионализма и безупречного служения Родине. Среди нас есть герои мирных дней, которые, храня верность присяге, рисковали жизнью во имя защиты Отечества. Их мужество служит хорошим примером для всех, особенно для подрастающего поколения", - сказал Токаев.
Глава государства поблагодарил всех соотечественников, обеспечивающих стабильность и безопасность страны.
На церемонии он присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды ряду граждан за мужество и безупречную службу.
Уважаемые офицеры и солдаты! Поздравляю вас с наградами и присвоенными званиями и чинами! Наш священный долг и высокая честь - быть верными присяге, достойно служить государству и народу", - обратился к собравшимся президент в завершение своей речи.
05.05.2023, 09:36 159196
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 мая текущего года в Казахстане проживает 222 участника Великой Отечественной войны (ВОВ) и лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В их числе: жители блокадного Ленинграда - 78 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 175 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2413 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ - 4 человека; труженики тыла - 57 436 человек.
За время ВОВ на фронт было призвано более 1 млн 200 тысяч казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу - они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек.
Как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения, в преддверии Дня Победы ветеранам ВОВ будет оказана единовременная матпомощь на сумму 4,6 млрд тенге. Во всех регионах страны в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ предусмотрена единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге.
Забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни - являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях. Во-первых, ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 20 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия", - отметили в ведомстве.
По состоянию на 1 мая 2023 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:
- для участников ВОВ - 220 754 тенге (161 человек);
- для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 229 286 тенге (61 человек);
- для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) - 215 201 тенге (25 752 человека);
- для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ - 182 782 тенге (3648 человек);
- для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 140 838 тенге (14 424 человека);
- для тружеников тыла в годы ВОВ - 148 892 тенге (57 436 человек).
Во-вторых, оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астаны и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение (1989 человек на 367 млн тенге).
Также сообщается, что местными исполнительными органами за счет бюджетных и привлеченных (спонсорских) средств ветеранам оказываются дополнительные виды социальной поддержки в форме материальной помощи к праздничным (памятным) датам, ремонта жилья (114 ветеранов на 20,4 млн тенге), обеспечения топливом (3384 человека на 179,3 млн тенге), льгот по проезду в общественном транспорте (6463 человека на 116,8 млн тенге), лекарственного обеспечения (4826 человек на 56,4 млн тенге), зубопротезирования (239 человек на 22 млн тенге), продуктовых наборов (8097 человек на 81,3 млн тенге) и другие виды помощи.
В-третьих, традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи. Так, в преддверии Дня Победы в т.г. местными исполнительными органами предусмотрено оказание единовременной помощи на сумму 4,6 млрд тенге.
Местным исполнительным органам областей, столицы и городов республиканского значения было рекомендовано установить минимальный гарантированный порог материальной помощи участникам ВОВ и лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, в размере не менее 1,5 млн тенге. В результате во всех регионах им предусмотрена единовременная материальная помощь в указанном размере (в Актюбинской и Павлодарской областях - 2 млн тенге).
На сегодняшний день выплаты ветеранам ВОВ произведены практически во всех регионах. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая.
Кроме того, по данным пресс-службы, в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут вручены памятные подарки.
В-четвертых, государством на постоянной основе проводятся меры по совершенствованию социального законодательства. В 2020 году принят закон "О ветеранах", в котором консолидированы действующие льготы и гарантии, предоставляемые ветеранам. Он позволил 11 тыс. человек из числа вновь введенных категорий ветеранов ежемесячно получать специальное государственное пособие, а также пользоваться всеми льготами и гарантиями для ветеранов.
Ранее сообщалось, какие мероприятия пройдут в Алматы по случаю Дня Победы.
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