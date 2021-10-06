Глава государства принял посла США в Казахстане

По его мнению, Казахстан за время сотрудничества достиг значительного прогресса в таможенном администрировании. По его словам, внедрение электронного декларирования и принципа "единого окна" может служить примером лучшей практики для многих стран-членов Организации.

Генеральный секретарь ВТамО рассказал об итогах посещения Туркестана. Он высоко оценил процедуры таможенного оформления в новом аэропорту, указал на транзитный потенциал области и возможности транспортного коридора Восток - Запад.

Президент подчеркнул, что в Казахстане проводится комплексная работа по поддержанию национальной экономики и международной торговли во время пандемии.

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса Республики Казахстан одобрили поправки по вопросам визуальной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила ранее министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, основные направления законопроекта: изложение текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии; изложение текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода; введение понятия "Аутентичный перевод текста".

Она отметила, что средства визуальной информация (баннеры, вывески, объявления, реклама, ценники и другие) являются важными инструментами воздействия на общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию в стране. В этой связи требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии направлено на недопущение некачественного изложения текстов на казахском языке, орфографических ошибок в них.

Требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода направлено на устранение фактов смыслового, содержательного несоответствия текстов, представленных на двух языках (казахском и русском). Размещение визуальной информации на открытом пространстве и в зданиях может осуществляться субъектами предпринимательства наравне с государственными органами в установленном законодательством порядке. Субъекты предпринимательства используют визуальную информацию в качестве инструмента продвижения своей продукции и услуг", - сказала Раимкулова.

По ее словам, от граждан в адрес государственных органов поступает огромное количество жалоб, связанных с нарушением требований законодательства о языках при размещении визуальной информации. При этом отсутствие визуальной информации на государственном языке граждане считают ущемлением своих прав, закрепленных в статье 14 Конституции Республики Казахстан.

Количество обращений в государственные органы по нарушениям в части размещения визуальной информации в 2018 году составило 12 886, в 2019 году - 12 900. В 2020 году количество жалоб, поступивших на горячую линию (call center) по визуальной информации, составило 3442", - уточнила она.

Для решения указанных проблем в рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 13 законодательных актов Республики Казахстан: Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О языках в Республике Казахстан", "О транспорте в Республике Казахстан; "О железнодорожном транспорте", "Об автомобильном транспорте", "О рекламе", "О регулировании торговой деятельности", "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности машин и оборудования", "О безопасности игрушек", "О защите прав потребителей", "О почте", "О кинематографии".

Ожидаемый результат: обеспечение обязательного использования государственного языка в визуальной информации, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации на государственном и русском языках с сохранением их аутентичности. Принятие законопроекта будет способствовать эффективной реализации языковой политики в стране и не повлечет отрицательных правовых и социально-экономических последствий", - резюмировала министр.