Глава государства принял председателя нового агентства

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин ознакомил президента с планами работы вновь созданного ведомства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , президенту было доложено о предстоящих мерах, направленных на развитие конкуренции в стране, создание проконкурентного климата и признание конкуренции в качестве национальной идеи. Для их реализации будет разработан Национальный проект по развитию конкуренции, который охватит все отрасли и регионы. Будут разработаны отраслевые и региональные стандарты конкуренции.

Председатель Агентства рассказал главе государства об организации деятельности новой структуры. В частности, приоритетными направлениями работы станут обеспечение устойчивого роста и развития экономики, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, защита интересов потребителей.

Президент подчеркнул важность формирования в Казахстане здоровой конкуренции на основе передового опыта мирового рынка.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность решения задач по повышению эффективности экономики и защите конкуренции, поставленных в послании народу Казахстана, и дал ряд конкретных поручений руководителю нового агентства.

Напомним, 9 сентября президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.

14 сентября главой Агентства по защите и развитию конкуренции назначен Серик Жумангарин.

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