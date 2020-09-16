Глава государства принял председателя нового агентства

Как сообщает пресс-служба Акорды, президенту было доложено о предстоящих мерах, направленных на развитие конкуренции в стране, создание проконкурентного климата и признание конкуренции в качестве национальной идеи. Для их реализации будет разработан Национальный проект по развитию конкуренции, который охватит все отрасли и регионы. Будут разработаны отраслевые и региональные стандарты конкуренции.
Председатель Агентства рассказал главе государства об организации деятельности новой структуры. В частности, приоритетными направлениями работы станут обеспечение устойчивого роста и развития экономики, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, защита интересов потребителей.
Президент подчеркнул важность формирования в Казахстане здоровой конкуренции на основе передового опыта мирового рынка.
Касым-Жомарт Токаев указал на важность решения задач по повышению эффективности экономики и защите конкуренции, поставленных в послании народу Казахстана, и дал ряд конкретных поручений руководителю нового агентства.
Напомним, 9 сентября президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.
14 сентября главой Агентства по защите и развитию конкуренции назначен Серик Жумангарин.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства