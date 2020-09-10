Президент подписал указ об образовании двух агентств

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев своим указом постановил образовать:

1) Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сферах стратегического планирования и государственной статистической деятельности с наделением его функциями и полномочиями по:

- разработке подходов к осуществлению реформ, проектов нормативных правовых актов, необходимых для осуществления реформ, а также по мониторингу и оценке хода их реализации;

- координации деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора при подготовке документов системы государственного планирования, а также по согласованию, мониторингу и оценке хода их реализации;

- согласованию предложений государственных органов, направленных на совершенствование системы государственного управления;

- стратегическому прогнозированию и проведению анализа развития страны и международной ситуации;

- координации работы в сфере ведомственной статистики;

- координации работ по проведению ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

2) Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности на соответствующих товарных рынках, контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии.

Определить Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств Министерства национальной экономики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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