Главой Агентства по защите и развитию конкуренции назначен Жумангарин

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Назначить Жумангарина Серика Макашевича председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", - говорится в документе.
Напомним, 9 сентября Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.
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