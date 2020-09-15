Главой Агентства по защите и развитию конкуренции назначен Жумангарин

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Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Серика Жумангарина председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Назначить Жумангарина Серика Макашевича председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", - говорится в документе.

Напомним, 9 сентября Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.

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