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Главой Агентства по защите и развитию конкуренции назначен Жумангарин

14.09.2020, 13:23 10315
Главой Агентства по защите и развитию конкуренции назначен Жумангарин
Фото: sputniknews.kz
Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Серика Жумангарина председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 

Назначить Жумангарина Серика Макашевича председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", - говорится в документе.

 
Напомним, 9 сентября Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.
 

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