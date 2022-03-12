Глава государства принял президента Тюркской академии

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НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Президент Тюркской академии Дархан Кыдырали проинформировал Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности и дальнейших планах Международной Тюркской академии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президенту рассказали о мероприятиях, которые будут проводиться на высоком уровне в рамках празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова и 125-летия Мухтара Ауэзова совместно с международными организациями, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства также были представлены "Атлас тюркского мира" и книги о нашей 5-тысячелетней антропологической истории, изданные Международной Тюркской академией.

Президент дал высокую оценку инициативам Международной Тюркской академии и поручил продолжить работу в этом направлении.