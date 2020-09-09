Система Orphus

Глава государства внес изменения в указ о встречах руководства с населением

08.09.2020, 19:27 7561
Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев внес изменения и дополнения в указ президента РК от 5 февраля 2016 года №190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений", передает Kazakhstan Today.
 
Об этом сообщает пресс-служба Акорды. 
 
В соответствии с указом руководители центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) ежегодно в течение второго квартала должны проводить отчетные встречи с представителями общественности с организацией видеоконференцсвязи с регионами, онлайн-трансляций на официальных аккаунтах в социальных сетях и на информационном интернет-ресурсе, определяемом уполномоченным органом в области СМИ. В ходе этих встреч они должны информировать о реализуемых в стране реформах, социально-экономическом развитии, достижении ключевых показателей стратегических планов и задачах по развитию соответствующих отраслей, их проблемах и путях решения, итогах выполнения поставленных задач и достигнутых результатах финансово-хозяйственной деятельности государственными предприятиями, контролируемыми государством акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью, за исключением Фонда национального благосостояния.
 
Государственные органы, осуществляющие права владения и пользования государственным пакетом акций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, должны принять меры для проведения руководителями этих организаций в течение третьего квартала интернет-конференций через социальные сети с представителями общественности об итогах финансово-хозяйственной деятельности на ежегодной основе.
 
Не позднее десяти календарных дней со дня завершения отчетных встреч и приема граждан необходимо обеспечить размещение отчетов, информации об итогах выполнения поставленных задач и достигнутых результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций с государственным участием (за исключением информации с ограниченным доступом) и перечня проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, с указанием сроков принятия соответствующих мер по их решению. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая