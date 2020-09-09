Глава государства внес изменения в указ о встречах руководства с населением

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев внес изменения и дополнения в указ президента РК от 5 февраля 2016 года №190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений", передает Kazakhstan Today.

В соответствии с указом руководители центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) ежегодно в течение второго квартала должны проводить отчетные встречи с представителями общественности с организацией видеоконференцсвязи с регионами, онлайн-трансляций на официальных аккаунтах в социальных сетях и на информационном интернет-ресурсе, определяемом уполномоченным органом в области СМИ. В ходе этих встреч они должны информировать о реализуемых в стране реформах, социально-экономическом развитии, достижении ключевых показателей стратегических планов и задачах по развитию соответствующих отраслей, их проблемах и путях решения, итогах выполнения поставленных задач и достигнутых результатах финансово-хозяйственной деятельности государственными предприятиями, контролируемыми государством акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью, за исключением Фонда национального благосостояния.

Государственные органы, осуществляющие права владения и пользования государственным пакетом акций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, должны принять меры для проведения руководителями этих организаций в течение третьего квартала интернет-конференций через социальные сети с представителями общественности об итогах финансово-хозяйственной деятельности на ежегодной основе.

Не позднее десяти календарных дней со дня завершения отчетных встреч и приема граждан необходимо обеспечить размещение отчетов, информации об итогах выполнения поставленных задач и достигнутых результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций с государственным участием (за исключением информации с ограниченным доступом) и перечня проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, с указанием сроков принятия соответствующих мер по их решению.

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