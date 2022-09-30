Глава МЧС вручил госнаграду солдату-срочнику за участие в ликвидации пожара

АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям наградили участников ликвидации пожара в Костанайской области. В их числе - военнослужащий срочной службы войсковой части 31775 рядовой Александр Флейтлинг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В торжественной обстановке от имени главы государства медаль "Ерлігi үшін" воину вручил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Напомним, в сентябре в тушении пожаров и оказании помощи жителям Костанайской области были задействованы военнослужащие Вооруженных сил.
Когда в войсковой части 31775 регионального командования "Астана" части принимали решение о направлении в кризисный район военнослужащих, у руководства по кандидатуре Александра Флейтлинга сомнений не было: парень вырос в селе, имеет специальность механизатора, а главное - ответственный. В ходе ликвидации и тушения пожара он управлял закрепленной за ним техникой - трактором МТЗ-80.
В Аулиекольском районе мы находились несколько суток. Ситуация, в которой мы с сослуживцами оказались, была экстремальная. Но об опасности и усталости в те моменты думать не приходилось. Все понимали, чем быстрее и больше будет создано преград для огня, тем меньше будет ущерба для людей и леса. Этот опыт я запомню на всю жизнь", - рассказал о работе в критических условиях рядовой Александр Флейтлинг.
Уроженец Урджарского района Абайской области Александр Флейтлинг призван в Вооруженные силы весной 2022 года. Сегодня он проходит службу в батальоне материально-технического обеспечения воинской части Карагандинского гарнизона.
Кроме государственной награды, за безупречную службу и проявленное мужество он был поощрен краткосрочным отпуском на родину.