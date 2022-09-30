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Глава МЧС вручил госнаграду солдату-срочнику за участие в ликвидации пожара

29.09.2022, 19:55 11101
Фото: Минобороны РК
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям наградили участников ликвидации пожара в Костанайской области. В их числе - военнослужащий срочной службы войсковой части 31775 рядовой Александр Флейтлинг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В торжественной обстановке от имени главы государства медаль "Ерлігi үшін" воину вручил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Напомним, в сентябре в тушении пожаров и оказании помощи жителям Костанайской области были задействованы военнослужащие Вооруженных сил.
 
Когда в войсковой части 31775 регионального командования "Астана" части принимали решение о направлении в кризисный район военнослужащих, у руководства по кандидатуре Александра Флейтлинга сомнений не было: парень вырос в селе, имеет специальность механизатора, а главное - ответственный. В ходе ликвидации и тушения пожара он управлял закрепленной за ним техникой - трактором МТЗ-80.
 

В Аулиекольском районе мы находились несколько суток. Ситуация, в которой мы с сослуживцами оказались, была экстремальная. Но об опасности и усталости в те моменты думать не приходилось. Все понимали, чем быстрее и больше будет создано преград для огня, тем меньше будет ущерба для людей и леса. Этот опыт я запомню на всю жизнь", - рассказал о работе в критических условиях рядовой Александр Флейтлинг.

 
Уроженец Урджарского района Абайской области Александр Флейтлинг призван в Вооруженные силы весной 2022 года. Сегодня он проходит службу в батальоне материально-технического обеспечения воинской части Карагандинского гарнизона.
 
Кроме государственной награды, за безупречную службу и проявленное мужество он был поощрен краткосрочным отпуском на родину.
 

новости по теме

В Казахстане появятся ЦОНы для работы только с иностранцами

29.09.2022, 19:51 11566
В Казахстане появятся ЦОНы для работы только с иностранцами
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщила об изменении адресов приема иностранцев для присвоения ИИН, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По новым адресам будут принимать только иностранных граждан.
 
Ранее в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы госкорпорацией было принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в восьми городах Казахстана. Теперь же посетители смогут получить услугу "Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК" в специально выделенных для иностранцев пунктах приема.
 
Теперь сотрудники ЦОНов обслуживают только иностранцев по следующим адресам:
 
  • Алматы, мкр. Шугыла, 347/2, центр миграционных услуг;
  • Костанай, ул. Тауелсиздик, 118/1, Костанайский региональный университет;
  • Павлодар, ул. Павлова, 48/1, отдел миграционной полиции;
  • Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева, 22, "Жастар сарайы";
  • Астана, пр. Республики, 34, "Жастар сарайы";
  • Актобе, ул. Татеулы, 5, "Жекпе-Жек сарайы";
  • Уральск, ул. Жангир хана, 160/4, здание акимата.
 
Ранее в Казахстане упростили процедуру выдачи ИИН.
 

Глава МВД отчитался перед президентом

29.09.2022, 19:23 12626
Глава МВД отчитался перед президентом
Фото: пресс-служба Акорды
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел проинформировал президента о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, раскрытию преступлений, организации работы следственных подразделений, противодействию организованной преступности, укреплению дисциплины и законности среди личного состава, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Марат Ахметжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе исполнения его поручений, обнародованных в послании народу Казахстана. В частности, усилена борьба с интернет-мошенничеством, наркобизнесом, организованной преступностью. Больше внимания уделяется профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава МВД также рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации.
 
Глава государства также был проинформирован о проводимой МВД работе по дебюрократизации, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля.
 

Усилить материально-техническую базу водной отрасли РК предлагают в правительстве

29.09.2022, 18:14 14306
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Вопросы укрепления материально-технического и кадрового потенциала водной отрасли обсудили в правительстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На заседании министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что для повышения эффективности управления водными ресурсами страны предлагается пересмотреть и усилить организационную структуру Комитета по водным ресурсам, а также значительно укрепить территориальные бассейновые инспекции, сообщает сайт главы правительства.
 
Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал предложение по улучшению материально-технического обеспечения соответствующих подразделений. При этом он поручил Минэкологии провести дополнительный анализ предлагаемых мер в части кадровой политики.
 

Нужно также уделить особое внимание науке и образованию. Дайте предложения по развитию науки водного хозяйства, усилению соответствующих НИИ, потому что без науки не получится развивать эту отрасль. При подготовке кадров упор нужно делать на внедрение современных профессиональных стандартов", - заявил премьер-министр.

 

Выдача ИИН упрощена в Казахстане - Мусин

29.09.2022, 16:50 16376
Выдача ИИН упрощена в Казахстане - Мусин
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) теперь не нужно получать в ЦОНе. Его будут присылать на телефонный номер в виде СММ-уведомления от службы 1414, сообщил сегодня на своей странице в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До сегодняшнего дня процесс выглядел так: люди приходят в ЦОН, предъявляют документы, их данные вносятся в базу, они уходят, а на следующий день вновь идут в ЦОН за получением ИИН. Это отнимает время как их, так и операторов ЦОНа. К тому же по этой причине возникает столпотворение в здании. Мы решили вопрос так, что теперь людям, подавшим запрос на получение ИИН, не нужно приходить во второй раз, ИИН будет высылаться людям на телефонный номер в виде СММ-уведомления от службы 1414. Это касается клиентов всех ЦОНов, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН. Таким образом, проблема с большим скоплением людей частично решена", - написал Мусин.

 
Он добавил, что ИИН будет присваиваться в базе данных при вводе номера, информация о человеке будет подтягиваться автоматически.
 
По словам министра, упрощение процедуры и подключение дополнительных ЦОНов необходимо для того, чтобы снять нагрузку с основных центров в связи с наплывом граждан, прибывших из Российской Федерации.
 

Мажилисмены обсудили законопроект "О цифровых активах"

29.09.2022, 16:29 17366
Мажилисмены обсудили законопроект "О цифровых активах"
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - В мажилисе парламента РК сегодня проведен круглый стол, в ходе которого обсуждены проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" и поправки в действующее законодательство по вопросам цифровых активов, разработанные в рамках депутатской инициативы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект презентовала депутат мажилиса, руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева. По ее словам, законопроект вводит понятия обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.
 

У нас есть всего два вида цифровых активов: обеспеченные, так называемые токены - инвестиционные активы, которые обеспечены каким-то имуществом, то есть они являются цифровым свидетельством имущественных прав. Вторые, связанные с производством майнинга, - это необеспеченный цифровой актив, та самая злополучная криптовалюта", - рассказала Смышляева.

 
По ее словам, в настоящее время оборот необеспеченных цифровых активов в Казахстане запрещен.
 

Все операции с криптовалютами, включая майнинг и работу криптобирж в рамках пилотного проекта, проводит только МФЦА. Однако даже эта деятельность пока не урегулирована нормами Конституционного закона "О Международном финансовом центре "Астана", - подчеркнула сенатор.

 
Также в действующем законодательстве не урегулированы механизм реализации добытой майнерами криптовалюты и роль в этом казахстанских поставщиков финансовых услуг.
 
Новый законопроект определяет требования к подключению субъектов цифрового майнинга к электрическим сетям, методика расчета по покупке электрической энергии, квотирование и профиль потребления для деятельности субъектов по цифровому майнингу. Также он предусматривает формирование национального майнинг-пула, что позволит производить блокировку "серых" майнеров и станет оптимальным решением для повышения прозрачности майнинг-деятельности.
 
Смышляева рассказала, что законопроект состоит из четырех глав. Это правила лицензирования майнинговой деятельности, правила распределения и использования электроэнергии, отраслевые энергетические квоты.
 
Часть правил будет регулировать Минцифры, часть - Минэнерго, еще часть - МФЦА. Также будут внесены изменения в налоговое законодательство в части налогообложения операций по майнингу.
 
Сенатор подчеркнула, что благодаря законопроекту в сфере производства цифровых активов установится единый порядок, а энергосистема Казахстана будет сбалансирована.
 

Токаеву доложили о проведении первого этапа женской серии Гран-при ФИДЕ

29.09.2022, 13:10 21486
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи глава государства был проинформирован о проведении первого этапа женской серии Гран-при ФИДЕ, который собрал 12 сильнейших шахматисток мира в Астане, информирует Акорда.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что мероприятия такого уровня вносят существенный вклад в развитие шахматного спорта в нашей стране.
 

В Казахстане шахматы пользуются огромной популярностью, особенно среди детей и молодежи. У нас действует свыше 7 тысяч секций, но мы должны увеличить это количество как минимум в два раза. Сейчас шахматами занимаются более 200 тысяч человек. Казахстанские шахматисты успешно выступают на международных соревнованиях. Мы уделяем большое внимание шахматам. Разработана дорожная карта развития шахмат, планируется запуск масштабного проекта "Шахматы в школе", - сказал глава государства.

 
В свою очередь Аркадий Дворкович выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за личную поддержку и популяризацию шахмат в Казахстане, а также заявил о готовности ФИДЕ поделиться успешным международным опытом внедрения шахмат в школьную программу.
 
Участники встречи обменялись мнениями по вопросам долгосрочного сотрудничестве Казахстана и ФИДЕ и обсудили перспективы проведения в нашей стране крупных международных турниров.
 

На учениях ОДКБ в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера

29.09.2022, 12:58 22086
На учениях ОДКБ в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера
Фото: t.me/odkb_csto
АСТАНА. 29 СЕНТЯЮРЯ - На учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане впервые отработают ликвидацию чрезвычайной ситуации биологического характера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К практическим действиям по противодействию условной особо опасной инфекции неизвестного происхождения будет задействовано новое подразделение в составе Коллективных сил ОДКБ - совместное подразделение РХБ защиты и медицинского обеспечения. Основу данного подразделения составляют российские специалисты научно-исследовательских подразделений Минобороны России на новых образцах техники", - сообщает Telegram-канал организации.

 
Активная фаза командно-штабного учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальных учений "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" с подразделениями материально-технического обеспечения состоится на казахстанском полигоне "Матыбулак" в период с 3 по 7 октября.

Обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США.

Напомним, США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории.
 
В Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.
 

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

 
В 2017 года Центральная референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, прошла госприемку. Как заверяют власти РК, она работает в интересах республики.
 

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.

 
Напомним, в Казахстане с 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях проходят учения ОДКБ.
 

 

Президент подписал закон о присвоении Дню Республики статуса нацпраздника

29.09.2022, 11:04 19321
Президент подписал закон о присвоении Дню Республики статуса нацпраздника
Фото: Акорда
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, что данный закон также предусматривает присвоение Дню Независимости статуса государственного праздника.
 
Также закон исключает День Первого Президента из числа государственных праздников.

Ранее сообщалось, что в октябре  планируют перенос выходных дней в связи с Днем Республики.
 

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