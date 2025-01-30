Глава Минобороны доложил президенту о состоянии боеготовности казахстанской армии

Фото: Нацбанк РК

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Банк Казахстана сообщил о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе "Нацфонд - детям".





В рамках программы "Нацфонд - детям" начислено по 129,38 долларов на счет каждого ребенка. Общие начисления всем участникам программы составили 888,8 млн долларов. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей", - говорится в сообщении регулятора.





Напомним, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд - детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 долларов. Эти требования представляют собой обязательства правительства РК перед детьми до 18 лет - гражданами страны.





Ежегодная сумма начислений напрямую зависит от объема валютных активов Нацфонда и его долгосрочного инвестиционного дохода. Они формируются ежегодно за счет половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход.



