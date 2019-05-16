Глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ планирует провести встречи со всеми кандидатами в президенты Казахстана

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов провел встречу с главой миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Казахстане Уршулой Гацек, передает Kazakhstan Today.

Глава внешнеполитического ведомства отметил преемственность, предсказуемость и стабильность политики РК, твердую приверженность руководства страны демократическим ценностям, проведению честных, открытых и справедливых выборов. Указав на баллотирование семи кандидатов, среди которых присутствует женщина, Б. Атамкулов отметил весьма конкурентный для страны характер разворачивающейся избирательной кампании, сообщает пресс-служба МИД РК.

Упомянув свою плодотворную встречу с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Гисладоттир в Варшаве 7 мая, глава МИД заверил в готовности казахстанской стороны и далее оказывать все необходимое содействие миссии БДИПЧ/ОБСЕ в процессе наблюдения за выборами.

В ходе заинтересованной беседы, прошедшей в теплой и конструктивной атмосфере, У. Гацек положительно оценила сотрудничество возглавляемой ею миссии с государственными органами Казахстана, прежде всего Центральной избирательной комиссией и Министерством иностранных дел, по организации работы миссии БДИПЧ/ОБСЕ на данном этапе.

Глава миссии выразила уверенность в том, что возглавляемая ею миссия, включающая штаб, 22 долгосрочных и, как ожидается, 300 краткосрочных наблюдателей , сможет оценить электоральный процесс всеобъемлюще, беспристрастно и эффективно, в соответствии с едиными критериями, применяемыми БДИПЧ во всех государствах-участниках ОБСЕ.

У. Гацек далее сообщила, что, действуя в духе полной открытости, планирует провести встречи со всеми кандидатами в президенты и руководством их штабов. Опытный дипломат и политик, успешно участвовавшая в выборных кампаниях в Польше в национальный парламент страны и Европейский Парламент, а также руководившая миссиями по наблюдению за выборами БДИПЧ в ряде стран, отметила, что накопленный опыт позволяет ей оценивать выборы всесторонне и объективно.

Впервые прибыв в Казахстан на прошлой неделе, У. Гацек также поделилась своими впечатлениями от Нур-Султана и планами посещения различных регионов в период пребывания в стране с целью составления более широкого и глубокого представления о ней.

В целом МИД продолжает активную работу с международными организациями и центральными избирательными комиссиями зарубежных стран по вопросу направления наблюдателей за президентскими выборами в Казахстане 9 июня . Кроме ОБСЕ, в Казахстане ожидают миссии наблюдателей от таких международных организаций, как СНГ, ОИС, ШОС, ССТГ, ТюркПА.

Напомним, задачей БДИПЧ является оказание содействия государствам-участникам ОБСЕ в укреплении систем защиты прав человека, развитии демократии и утверждения верховенства закона на пространстве ОБСЕ. В компетенцию Бюро также входят международное наблюдение за выборами, содействие в выполнении обязательств по человеческому измерению путем предоставления экспертных данных и оказания практической поддержки, продвижение универсальной повестки дня в области толерантности и недискриминации.





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