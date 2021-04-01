Глава МСХ утвердил правила по управлению резервным запасом зерна

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров приказом от 19 марта 2021 года утвердил правила по управлению резервным запасом зерна, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Резервный запас зерна, в объеме 500 тысяч тонн, формируется из продовольственного зерна оператора, соответствующего требованиям, установленным национальным стандартом.

Зерно закупается на основании заключаемых договоров в соответствии с Гражданским кодексом Казахстана. Хранится оно на хлебоприемных предприятиях, имеющих лицензию на оказание услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.

Резервный запас зерна реализуется в целях гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном:

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

при введении чрезвычайного положения;

для регулирующего воздействия на внутренний рынок.

Резервы зерна реализует оператор на основании письменного обращения уполномоченного органа с указанием объема и цели. Стоимость резервного запаса возмещается за счет средств из резерва правительства, местных исполнительных органов или, при введении режима ЧП, за счет средств чрезвычайного госбюджета.

Поставка продовольственного зерна мукомольным организациям в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок осуществляется оператором на основании письменного обращения уполномоченного органа с 1 января по 1 июня.

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