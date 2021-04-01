Система Orphus

Глава МСХ утвердил правила по управлению резервным запасом зерна

31.03.2021 7912
Глава МСХ утвердил правила по управлению резервным запасом зерна
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров приказом от 19 марта 2021 года утвердил правила по управлению резервным запасом зерна, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Резервный запас зерна, в объеме 500 тысяч тонн, формируется из продовольственного зерна оператора, соответствующего требованиям, установленным национальным стандартом.
 
Зерно закупается на основании заключаемых договоров в соответствии с Гражданским кодексом Казахстана. Хранится оно на хлебоприемных предприятиях, имеющих лицензию на оказание услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.
 
Резервный запас зерна реализуется в целях гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном:
 
  • при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
  • при введении чрезвычайного положения;
  • для регулирующего воздействия на внутренний рынок.
 
Резервы зерна реализует оператор на основании письменного обращения уполномоченного органа с указанием объема и цели. Стоимость резервного запаса возмещается за счет средств из резерва правительства, местных исполнительных органов или, при введении режима ЧП, за счет средств чрезвычайного госбюджета.
 
Поставка продовольственного зерна мукомольным организациям в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок осуществляется оператором на основании письменного обращения уполномоченного органа с 1 января по 1 июня.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая