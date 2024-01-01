31.12.2023, 09:39 56001
Глава МЦРИАП предложил возвращать абонентскую плату за некачественную связь
Фото: freepik.com
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook предложил обязать сотовых операторов возвращать потребителям абонентскую плату за некачественную связь.
Вчера в селе Оразак провел выездное совещание с жителями села и представителями местного акимата и операторов связи. Жители жаловались за некачественное предоставление услуг связи. Всем известно, что за некачественное предоставление услуг связи операторам грозит штраф более 5 млн тенге, при этом, на модернизацию одной базовой станции, как сообщают сами операторы, необходимы вложения в пределах 15-20 млн тенге", - написал министр.
По словам Мусина, он призвал операторов сотовой связи модернизировать имеющиеся базовые станции, строить новые для дальнейшего получения доходов за предоставляемые услуги, вместо систематических потерь прибыли в связи с оплатами очередных штрафов за некачественную связь.
Как Министерство цифрового развития предлагаем закрепить норму, согласно которой при фиксации некачественной связи радиочастотной службой, дополнительно к штрафу, который выплачивается государству, операторы будут возвращать абонентскую плату за 3-6 месяцев клиентам, находящимся в зоне фиксации некачественной связи", - написал Мусин.
Глава МЦРИАП уверен, что таким образом граждане смогут возмещать абонентскую плату за услуги, которые считают неприемлемыми.
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01.01.2024, 17:00 1956
Зарплата работников водной сферы увеличится с 1 января в Казахстане
В каждом регионе появятся отделы, которые будут заниматься вопросами распределения водных ресурсов
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в среднем на 25% увеличится заработная плата работников водной сферы с 1 января 2024 года. Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает соответствующие предложения, сообщили в ведомстве.
Кроме того, в каждом регионе Казахстана появятся отделы, которые будут заниматься вопросами распределения водных ресурсов и контроля за их использованием.
Нужно сделать работу в водной отрасли более привлекательной, повышение заработной платы - один из шагов в этом направлении. Разумеется, важно не только удержать действующие кадры, но и подготовить новые, отвечающие требованию времени. Министерство работает над внесением соответствующих предложений", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Напомним, председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин в ходе заседания мажилиса заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов в стране. По оценкам экспертов, Казахстан расходует 25 миллиардов кубометров природных водных ресурсов в год. Из них 21 миллиард идет на потребление, остальные 4 миллиарда теряются в полях.
К сожалению, расход воды за последние годы вырос на 48%. Ситуация очень тревожная", - отметил Едил Жанбыршин.
Ранее сообщалось, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%. В прошлом году фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики был объявлен режим ЧС.
15 сентября на заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год.
В правительстве рассказали о проделанной за год работе в сфере водных ресурсов.
01.01.2024, 16:48 2231
Токаев направил поздравительный телеграммы президентам Словакии и Кубы
Он поздравил их с Днем образования Словакии и Днем освобождения Кубы
Фото: Акорда
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Словацкой Республики, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Зузану Чапутову с Днем образования Словацкой Республики.
Под знаменем ценностей суверенитета и единства Словакия сегодня покоряет новые вершины в социально-экономическом развитии, повышении благосостояния граждан и укреплении позиций на международной арене. Желаю Вашей стране продолжения движения по пути процветания и достижения самых высоких целей. Особо отмечу динамичный характер взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Словакией. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие будет плодотворным и в будущем", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Зузане Чапутовой дальнейших успехов в ее ответственной деятельности, а словацкому народу - счастья и благополучия.
Также президент от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с Днем освобождения.
Ваша страна, превыше всего ценящая суверенитет и равенство, сегодня добивается значительных успехов в укреплении своей политической и экономической стабильности и международного авторитета. Желаю Вашим соотечественникам и впредь последовательно идти к достижению заветных целей. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие с Кубой, ближайшим и надежным партнером Казахстана в Карибском бассейне, будет и в дальнейшем углубляться во благо наших народов", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному кубинскому народу - благополучия.
01.01.2024, 11:45 10641
В Казахстане стартует программа "Нацфонд - детям"
Фото: Минфин РК
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в Казахстане стартует программа "Нацфонд - детям", в рамках которой всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК.
На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.
Соответствующий указ в июле прошлого года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
При рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании базы данных физических лиц Министерства юстиции.
На счет каждого ребенка будет зачисляться равная сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с рождения или получения гражданства Казахстана и до достижения 18 лет. До тех пор средства будут находиться в Нацфонде и продолжать инвестироваться Национальным банком РК в финансовые инструменты. Воспользоваться ими можно будет только после наступления совершеннолетия, однако при смене или утрате гражданства дети утрачивают такое право. Выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения", - сообщили в мажилисе.
Найти информацию о выплатах из Нацфонда родители ребенка смогут на портале электронного правительства в проактивном кабинете пользователя.
Выплаты будут производиться один раз в год. Сумма будет указана в долларах США и в тенге по текущему курсу, рассказал в декабре прошлого года директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда Айбол Аргынгазинов.
Родителям никуда обращаться не нужно. Важно проконтролировать наличие ИИН, по которому они могут отслеживать выплаты как на портале ЕНПФ, так и на портале электронного правительства", - добавил он.
По словам спикера, примерная сумма выплаты из Нацфонда пока неизвестна, она будет определяться исходя из простой арифметики: усредненный инвестиционный доход делится на количество детей.
Как сообщили в ЕНПФ, информацию о первых начислениях законные представители детей увидят уже в феврале 2024 года в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz.
В фонде отметили, что нужно проверить наличие и корректность данных ребенка (ФИО, ИИН, дату рождения) и проверить наличие сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале egov.kz. Если сведения о детях в личном кабинете отсутствуют - можно их внести самостоятельно.
Напомним, в сентябрьском послании прошлого года президент также дал поручение правительству проработать еще одну накопительную систему - "Келешек", в которой будут аккумулироваться средства детям на образование. В рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.
01.01.2024, 09:07 13811
С 1 января председательство в ОДКБ переходит к Казахстану
Фото: Акорда
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) переходит к Республике Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в ноябре заявил, что в этом качестве Казахстан готов вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе организации. В этой связи он предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность организации в период председательства Казахстана.
Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в "Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.
Это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов. Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств - членов ОДКБ. Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала Организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", - сказал глава государства.
В выступлении еще одним приоритетом было обозначено развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.
Следует продолжить совместную работу, чтобы не допускать выезда граждан наших стран, планирующих примкнуть к террористическим группам. Важно задействовать механизм по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Предлагаем активизировать деятельность Рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ", - сказал президент Казахстана.
По его словам, организация также должна противодействовать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Необходимо повышать эффективность совместных мероприятий по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции. Работу следует выстраивать с учетом всех актуальных факторов, в том числе роста распространения синтетических наркотиков. Определяющее значение имеет такой механизм, как Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков", - отметил глава государства.
Он также считает значимыми направлениями работы борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью, углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.
В современных условиях динамично меняется характер угроз и арсенал средств, которые берут на вооружение киберпреступники. Представляется важным учитывать это при использовании нашего основного инструмента - операции ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "ПРОКСИ", - сказал лидер Казахстана.
01.01.2024, 00:40 29416
Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым, 2024 годом, сообщила пресс-служба Акорды.
Дорогие соотечественники!
Совсем скоро наступит Новый год, который мы встречаем всей страной.
В эти моменты мы все говорим друг другу теплые пожелания, подводим итоги уходящего года, строим планы на год грядущий. С такого единения нашего народа начинается единство нашей священной Родины.
Уходящий 2023 год стал для нашей страны годом больших достижений и непростых испытаний. Радости и трудности неизбежно сменяют друг друга - это закон жизни. Но мы всегда уверенно смотрим в будущее.
В этом году численность населения Казахстана перешагнула знаменательный рубеж, достигнув 20 миллионов человек. Это была долгожданная и воодушевляющая новость для всех нас. Рост населения - залог мощи и процветания государства, а счастливая семья - основа благополучия страны.
Казахстан неуклонно движется своим стратегическим курсом устойчивого прогресса. Благодаря сплоченности, упорному труду всех граждан мы воплотили в жизнь масштабные реформы на пути обновления и модернизации, укрепили фундамент нашего государства.
Мы провозгласили ключевой задачей государственной политики обеспечение верховенства закона и порядка, приняв конкретные меры в этом направлении. Запущены крупные проекты в сферах образования и здравоохранения, начат переход к новой экономической модели, основанной на принципах справедливости. Все эти важные шаги нацелены на повышение качества жизни граждан.
Привлечены миллиарды долларов иностранных инвестиций, в результате чего открыты необходимые стране предприятия, созданы новые рабочие места. Всестороннюю поддержку получил малый и средний бизнес, который является главной движущей силой национальной экономики. Продолжается работа по возврату незаконно приобретенных экономических активов. Возвращенные государству средства уже идут на благо народа, к примеру, на строительство школ. Добросовестным аграриям будут переданы не используемые долгие годы миллионы гектаров земельных угодий.
Созидательный потенциал нашей нации нашел свое воплощение в трудовых подвигах рабочих, инженеров, фермеров и крестьян, беззаветной службе Родине военнослужащих и сотрудников сил правопорядка, успешных проектах предпринимателей, общественно полезных трудах ученых, творчестве деятелей культуры. Сегодня истинными героями нашего времени стали профессионалы своего дела - педагоги, медицинские работники и все люди труда.
Пример солидарности и взаимной поддержки показали добрые дела волонтеров, меценатов, героические поступки спасателей и просто неравнодушных граждан.
Мы начали важную работу по формированию новой общественной этики, продвижению в обществе ценностей труда и культа знаний, развитию креативной экономики.
Наряду с профессиональным в стране активно развивается массовый спорт. Особенно важно, что все больше детей стало заниматься физической культурой. Поэтому в городах и селах нашей страны сейчас возводятся новые спортивные объекты.
Благодаря сбалансированному, конструктивному внешнеполитическому курсу Казахстан укрепил свои позиции на международной арене в полном соответствии с долгосрочными национальными интересами.
Одним словом, уходящий год был отмечен впечатляющими успехами, яркими моментами и важными событиями. В целом экономика Казахстана выросла на 4,9 процента.
Мы вместе занялись решением многих наболевших проблем, тем самым придав новый импульс развитию страны. Мы твердо встали на путь созидания Справедливого Казахстана - государства равных возможностей для всех. Проведенные реформы уже начали приносить свои плоды, и я благодарен всем согражданам за вклад в общее дело.
Новый год - это всегда новые задачи и вызовы. Уверен, в следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации. Но нам предстоит много трудиться, чтобы построить конкурентоспособную, процветающую страну.
В новом году мы продолжим системные реформы, нацеленные на укрепление нашей государственности, повышение благополучия народа. Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка.
Государство будет создавать новые точки роста в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других секторах экономики.
Мы всегда будем помогать социально уязвимым и нуждающимся гражданам. Получат поддержку учителя, врачи, спасатели, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители других профессий.
Государством принимаются серьезные меры, открывающие широкие возможности подрастающему поколению. Совсем скоро часть средств Национального фонда начнет поступать на счета детей. Важно, чтобы наша молодежь уверенно смотрела в будущее.
В наступающем году состоится ряд мероприятий, посвященных нашей многовековой истории. Чтить память выдающихся сынов народа, прославлять их великие деяния - долг потомков.
В 2024 году в Казахстане пройдут Всемирные игры кочевников, наши лучшие спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх.
Чтобы обеспечить поступательное развитие страны, каждый гражданин должен быть настоящим профессионалом своего дела.
Мы с надеждой встречаем каждый новый день, ждем от каждого нового года только хорошее. Сбудутся ли наши мечты, реализуются ли наши планы, зависит только от нас самих. Самое главное, мы должны ценить согласие, мир и стабильность в стране. Единство возвышает дух народа. Как говорил великий Абай, единство должно быть в умах. Нам необходимо беречь единство и упорно трудиться во имя сохранения государственности и процветания нашей священной Родины.
Чтобы стать развитой страной, мы должны стремиться к передовым знаниям и новым технологиям, в том числе осваивать искусственный интеллект.
Важно заботиться друг о друге, почитать старших, уважать младших. Особое внимание следует уделять воспитанию детей, показывая им хороший пример. Поколение Независимости, воплощающее в себе лучшие качества, уже добивается больших успехов в искусстве, спорте, науке, бизнесе. Мы гордимся тем, что они стали такими деятельными и ответственными гражданами. Будущее Казахстана - в руках патриотичной, образованной, трудолюбивой молодежи. Я верю в созидательную силу подрастающего поколения!
Мы должны построить государство, которое устремлено в будущее и идет только вперед. Вместе мы покорим любые высоты. Главное, чтобы в нашей стране всегда были мир и спокойствие!
До Нового года остались считанные мгновения. Пусть грядущий год станет для всех нас годом больших свершений!
От чистого сердца желаю каждому гражданину нашей страны и всем жителям Казахстана радости и счастья!
Мои особые поздравления всем, кто по долгу службы встречает Новый год не дома. Выражаю вам искреннюю благодарность за честный и добросовестный труд.
Пусть Новый год принесет счастье и радость каждой семье, каждому гражданину!
Пусть будет в добром здравии наше старшее поколение и сбываются мечты детей!
Желаю всем успехов и новых достижений!
Пусть в веках звучит наш славный гимн, пусть всегда высоко реет наш бирюзовый флаг!
С Новым годом, уважаемые друзья!
31.12.2023, 10:48 53001
По итогам 2023 года оцифровано 145 млн га сельхозземель
Завершить полностью оцифровку сельхозземель планируется в 2025 году
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На итоговом заседании правительственной комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель под председательством вице-премьера Серика Жумангарина обсудили результаты и приоритеты на 2024 год. Основной акцент будет сделан на снижении дефицита пастбищ в сельских округах, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В госсобственность с 2022 года возвращено 10 млн га проблемных сельхозземель. Также владельцы 3,4 млн га ранее неиспользуемых земель приступили к их освоению. Между местными фермерами перераспределены 2,8 млн га. Для решения проблем деградации земель создана почвенная служба РГП "ГИПРОЗЕМ".
Как сообщил председатель Комитета управления земельными ресурсами МСХ Мурат Темиржанов, заработала интерактивная карта Jerkarta.gharysh.kz, где отражены местоположения и площади возвращенных сельхозземель. Запущена в работу ИС ЕГКН для безбумажного оказания услуг и автоматизации процедуры предоставления земельных участков. В Астане, Алматы, Шымкенте, городах областного и районного значения законодательно внедрен электронный порядок предоставления земельных участков. Создаются цифровые сельскохозяйственные карты. Всего по итогам 2023 года оцифровано 145 млн га сельхозземель, что составляет 77% от занятой сельскохозяйственными угодьями площади страны. Завершить полностью оцифровку сельхозземель планируется в 2025 году.
Система ЕКГН вызывает много нареканий со стороны пользователей. Ее необходимо качественно доработать, чтобы обеспечить оперативное и прозрачное выделение земельных участков. Второй вопрос - какая на сегодня политика распределения возвращенных государству 10 млн га земель? 2 млн га уже распределили. Кто ведет контроль за их справедливым распределением и новыми пользователями? Основной объем возвращенных земель составляют пастбища. На базе законопроекта "О пастбищах", находящегося в сенате, МСХ необходимо выработать методологию распределения и использования этих земель, их диверсификацию под орошаемые посевные, пастбищные угодья, для рационального использования", - подвел итоги заседания Серик Жумангарин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в государственную собственность возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельскохозяйственных земель.
Сенатор Закиржан Кузиев заявил о критическом уровне деградации почвы в стране. Почвы с низким содержанием гумуса на неорошаемых землях составляют 63%, а на орошаемых - 98%.
30.12.2023, 15:45 90311
В шести областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги
Фото: pexels.com
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с непогодой в шести областях Республики Казахстан закрыли дороги, сообщает пресс-служба акционерного общества "НК "ҚазАвтоЖол".
В частности, ограничение движения транспорта действует на 15 участках автодорог республиканского значения:
- Акмолинская область - 5 участков;
- Жамбылская область - 1 участок;
- Жетысуская область - 1 участок;
- Карагандинская область - 6 участков;
- Павлодарская область - 1 участок;
- Улытауская область - 1 участок.
Подчеркивается, что ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Между тем в РК подразделения МЧС с 30 декабря по 3 января переведены на усиленный вариант несения службы для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Силы и средства находятся в постоянной готовности, подчеркнули в ведомстве.
Также в связи со сложными погодными условиями в праздничные дни казахстанцев призвали не выезжать в дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния", - добавили в МЧС.
Ранее из-за непогоды аэропорт Астаны закрыли. Были задержаны 27 рейсов. Также в столице отменили несколько пригородных маршрутов.
30.12.2023, 10:09 98016
Казахстанская полиция перешла на усиленный режим работы на новогодние праздники
Фото: polisia.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан полиция перешла на усиленный режим работы на новогодние праздники, сообщает Polisia.kz.
С сегодняшнего дня до особого распоряжения переходим на усиленный вариант несения службы. Поручаю: усилить охрану правопорядка, обеспечить безопасность граждан, увеличить количество пеших нарядов, определить ответственных за сохранность елок, оперативно пресекать правонарушения, обеспечить принцип нулевой терпимости и неотвратимости наказания. Всем особое внимание на законность и дисциплину. Требования народа и общества - полиция должна быть профессиональной и неподкупной. Мы должны соответствовать этому", - отметил министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.
Кроме того, на совещании личному составу было поручено провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.
Напомним, в МВД казахстанцев попросили сообщать о незаконной вырубке елок.
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