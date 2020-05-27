Глава Счетного комитета доложила президенту о проверке расходования средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает Kazakhstan Today.

По словам руководителя Счетного комитета, контроль включает два этапа. На первом совместно с Министерством финансов осуществляется проверка государственных закупок и камеральный контроль. На втором этапе Счетный комитет проводит ревизию администраторов бюджетных программ во всех 17 регионах страны.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по обеспечению целевого расходования бюджетных финансовых ресурсов, направленных на здравоохранение, реализацию Дорожной карты занятости, поддержку уязвимых слоев населения, и на постоянной основе докладывать ему о результатах проверок. По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.

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