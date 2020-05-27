Глава Счетного комитета доложила президенту о проверке расходования средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса

Глава государства был ознакомлен с содержанием заключения по исполнению республиканского бюджета за 2019 год. Годунова отметила, что Счетным комитетом впервые был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности. Она также проинформировала президента о ходе мониторинга расходования финансовых средств, выделенных на антикризисные меры в Казахстане в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Акорды.
По словам руководителя Счетного комитета, контроль включает два этапа. На первом совместно с Министерством финансов осуществляется проверка государственных закупок и камеральный контроль. На втором этапе Счетный комитет проводит ревизию администраторов бюджетных программ во всех 17 регионах страны.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по обеспечению целевого расходования бюджетных финансовых ресурсов, направленных на здравоохранение, реализацию Дорожной карты занятости, поддержку уязвимых слоев населения, и на постоянной основе докладывать ему о результатах проверок. По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.
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