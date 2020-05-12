Глава Минфина разъяснил, сколько средств выделено из республиканского бюджета на борьбу с COVID-19

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на онлайн-брифинге в правительстве РК первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов разъяснил, сколько средств было выделено на борьбу с коронавирусом из республиканского бюджета, передает Kazakhstan Today.

На борьбу с коронавирусом или на противоэпидемиологические мероприятия выделено из республиканского бюджета порядка 150 млрд тенге или в переводе на доллары это 350 млн долларов. Они находятся в составе 5,9 трлн тенге, которые направляются в целом на реализацию антикризисных мер. Это поддержка занятости, социальные выплаты, поддержка бизнеса, льготное кредитование предпринимателей, жилищное строительство и так далее. Эти средства распланированы на весь год", - уточнил Алихан Смаилов.

Он напомнил, что на реализацию антикризисных мер, связанных с коронавирусом и снижением мировой деловой активности, правительством направлено в целом 5,9 трлн тенге. Из них за счет республиканского бюджета - 3,4 трлн тенге и внебюджетных средств - 2,5 трлн тенге.

Расходы направлены на увеличение занятости, ежемесячные выплаты по потере доходов, социальные выплаты, жилищное строительство, компенсацию потерь налоговых доходов бюджета и другие направления по поручениям главы государства.

В частности, на финансирование Дорожной карты занятости предусмотрены 1 трлн тенге, из них за счет средств республиканского бюджета - 300 млрд тенге (внебюджетных средств - 700 млрд тенге). В рамках данных средств в регионах будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 255 тыс. рабочих мест. На льготное кредитование оборотного капитала субъектов бизнеса под 8% и расширение льготного кредитования инвестиционных проектов под 6% годовых по программе "Экономика простых вещей" предусмотрено 1 трлн тенге за счет привлеченных внебюджетных средств", - сообщил Алихан Смаилов.

Он напомнил, что порядка 4,5 млн человек в течение двух месяцев получают выплаты по потере дохода в размере 42,5 тысячи тенге. На эти цели предусмотрено порядка 370 млрд тенге из ГФСС.

На проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено 125 млрд тенге, в том числе доплаты медицинским и другим работникам, обеспечение продуктово-бытовыми наборами уязвимых слоев населения и другие.

Для жилищного строительства дополнительно будет привлечено с фондового рынка 390 млрд тенге, чтобы довести объемы строительства жилья в стране до 15 млн квадратных метров. На компенсацию потерь налоговых доходов республиканского бюджета и соответственно для исполнения всех социальных обязательств государства выделено 1,7 трлн тенге. На компенсацию потерь местных бюджетов, в связи с предоставлением освобождения от уплаты налогов и сборов по фонду оплаты труда для субъектов МСБ и крупного бизнеса в пострадавших секторах экономики, предусмотрено 237 млрд тенге. 313 млрд тенге пойдут на дополнительную индексацию до 10% социальных выплат (пенсий, пособий, адресной социальной помощи), повышение стипендий и возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг.

На расширение госпрограмм развития АПК, "Енбек", "Дорожная карта бизнеса", "Ауыл - Ел бесігі" предусмотрено 240 млрд тенге. Субсидирование агропромышленного комплекса - 50 млрд тенге; развитие рынка труда в рамках Госпрограммы "Енбек" - 50 млрд тенге; субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам в рамках Госпрограммы "Дорожная карта бизнеса - 2025" - 84,5 млрд тенге; развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" - 55 млрд тенге", - перечислил министр финансов.

Дополнительные расходы направлены на поддержку граждан и экономики, в том числе на реализацию поручений главы государства - 575 млрд тенге.

Отмечается, что в рамках данных средств предусмотрены расходы бюджета в связи с ростом обменного курса, расходы на завершение проблемных объектов долевого строительства в Нур-Султане и другие приоритетные задачи.

На льготное кредитование бизнеса направляется 1 трлн тенге. Это возвратные средства, которые предоставляются бизнесу в виде кредитов по низким ставкам.

Смаилов подчеркнул, что все средства, направляемые правительством в течение текущего года, имеют важное социально-экономическое значение и позволят сохранить занятость населения, его доходы, а также поддержать деловую активность в стране.

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