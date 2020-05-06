Борьба с коронавирусом обошлись Казахстану в $13 млрд - Токаев

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману о беспрецедентных мерах, которые принимает Казахстан для борьбы с пандемией коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В целом меры, которые мы предприняли, обошлись государству в пять с половиной, почти в шесть триллионов тенге - это тринадцать миллиардов долларов, или более восьми процентов валового внутреннего продукта. То есть еще раз говорю: меры беспрецедентные", - сказал Токаев.

По его словам, такие средства тратятся не случайно.

Я делаю это специально, хотя, конечно же, высказывается критика, в том числе и со стороны граждан, что, мол, разбрасываете деньги, так называемые вертолетные деньги. Так их называют иногда. Но я считаю, что мы должны бороться за жизни и благополучие прежде всего наших граждан. Потому что без народа не бывает экономики", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Казахстан достойно выходит из этой труднейшей ситуации, и выразил слова благодарности своим коллегам из других стран.

Я благодарен руководителям государств, президенту Российской Федерации, который поддерживает этот дух сотрудничества. Мы время от времени консультируемся друг с другом, обмениваемся информацией. Это крайне важно с точки зрения международной солидарности", - сказал Токаев.

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