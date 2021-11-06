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Главы правительств Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы поставки и транзита электроэнергии

05.11.2021, 15:30 24112
БИШКЕК. 5 НОЯБРЯ - Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в рамках первого экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Жапаров особо отметил, что президентами двух стран поставлена задача по доведению уровня товарооборота между республиками до 1 млрд долларов. И в текущем году наблюдается планомерный рост товарооборота, положительная динамика по привлечению инвестиций, активизация двусторонних контактов. Однако, по словам премьера Кыргызстана, имеющийся потенциал во взаимной торговле не реализован, сообщается на сайте Кабинета министров Кыргызской Республики.
 

Кыргызская Республика заинтересована в привлечении инвестиций из Республики Казахстан", - сказал Жапаров.

 
В свою очередь, Мамин выразил заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества и углубления взаимодействия.
 
Также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, аграрной и энергетической сферах. 
 
В частности, стороны обсудили вопросы поставки электроэнергии из Казахстана и транзита электроэнергии через ее территорию, даны поручения главам профильных министерств по проработке данных вопросов. 
 
Кроме того, в рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в совместных проектах по строительству оптово-распределительных центров, создания индустриального торгово-логистического комплекса с привлечением казахстанских инвестиций, а также вопросы функционирования казахстанских пансионатов в Иссык-Кульской области. 
 
Стороны также затронули вопросы открытия наземных пунктов пропуска Казахстана для кыргызских граждан, получивших вакцину от коронавирусной инфекции. Профильные министерства двух республик рассмотрят эти вопросы. 
 
Премьер-министр РК пригласил главу кабмина КР на очередное заседание совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в ноябре в Нур-Султане.
 
 
 

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Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T)

05.11.2021, 18:52 74710
Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T)
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
БИШКЕК. 5 НОЯБРЯ - 5 ноября в Бишкеке премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в первом Экономическом форуме "ЕС - Центральная Азия", передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
В своем выступлении глава правительства отметил, что Европейский союз является одним из важнейших и наиболее устойчивых экономических партнеров региона Центральной Азии. Только за последние 10 лет государства-члены ЕС инвестировали в центральноазиатские страны свыше 105 миллиардов евро, что превышает 40% общего объема поступивших в регион прямых иностранных инвестиций. На долю ЕС приходится более 30% от общего объема внешней торговли Центральной Азии, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Аскар Мамин подчеркнул необходимость усиления совместной работы в формате "ЕС - Центральная Азия" с учетом перехода стран с антикризисной на постпандемическую повестку развития. 
 
Глава правительства отметил важность интеграции производственных активов стран ЕС и Центральной Азии и формирования новых производственно-сбытовых цепочек. 
 
Премьер-министр указал на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, соединяющей Центральную Азию и Европейский Союз, а также создания транспортных цепочек "нового поколения". По данным Всемирного банка, реализация транспортного потенциала Центральной Азии может добавить более 15% к совокупному ВВП региона. 
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О растущем спросе на новые транспортные маршруты свидетельствует тот факт, что за 9 месяцев 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок по территории Казахстана только по маршруту "Китай - ЕС" увеличился на 38%, достигнув почти 500 тысяч ДФЭ. 
 
В данном контексте Аскар Мамин подчеркнул, что Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T). 
 
Для привлечения и структурирования европейских инвестиций в Центральной Азии глава правительства предложил площадку Международного финансового центра "Астана", где к настоящему времени около 70 компаний из ЕС работают в благоприятном налоговом, визовом и трудовом режиме. 
 
В целях обеспечения перехода центральноазиатских республик и стран Европейского союза к устойчивым моделям развития премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность совместной разработки "Концепции зеленой экономики" для регионов Центральной Азии и ЕС. 
 
Аскар Мамин выразил готовность Казахстана выступить партнером ЕС в достижении целей и задач Европейского зеленого курса (European Green Deal), сотрудничать с Европейскими сырьевым и аккумуляторным альянсами, Европейским инвестиционным банком по экологическим инициативам. 
 
Премьер-министр выступил с инициативой создания Делового совета "Центральная Азия - ЕС", в котором примут участие министры экономических блоков двух регионов, руководители бизнеса, а также представители финансовых институтов, торговых и промышленных палат. 
 
В рамках визита в Бишкек Аскар Мамин провел двусторонние переговоры с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.
 
Глава правительства отметил высокую динамику торговых и инвестиционных потоков между Казахстаном и Европейским союзом на фоне восстановления национальных экономик РК и стран ЕС. За 9 месяцев казахстанско-европейский товарооборот увеличился на 18,4% и составил 20,8 миллиарда долларов. В первой половине 2021 года объем прямых инвестиций ЕС в экономику Казахстана вырос на 14,1% и превысил 4,7 миллиарда долларов. 
 
В ходе встречи рассмотрены итоги участия казахстанской делегации в прошедшем 1 ноября в Глазго Саммите лидеров ООН СОР26 по изменению климата, а также взаимодействие Казахстана с ЕС в реализации цели РК по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Домбровскис выразил заинтересованность ЕС в дальнейшем укреплении сотрудничества с РК и всем регионом Центральной Азии с фокусом на развитие "зеленой" экономики, в том числе экологически чистых источников энергии, транспорта и совершенствования системы управления водными ресурсами. При этом ЕС готов делиться своим опытом и технологиями путем реализации совместных проектов в указанных сферах. 
 
Вице-президент Европейской комиссии подчеркнул, что ЕС намерен тесно сотрудничать с РК в практической реализации договоренностей по итогам предстоящей 12-й министерской конференции ВТО под председательством Казахстана (Женева, 30 ноября - 3 декабря 2021 года). 
 
Мамин также провел переговоры с главами правительств Кыргызстана Акылбеком Жапаровым и Узбекистана - Абдуллой Ариповым. Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и другими.
 

В Казахстане денежные взыскания наложили на 6 акимов городов и 5 акимов районов

05.11.2021, 18:17 89290
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин в ходе брифинга в СЦК заявил, что в Казахстане денежные взыскания наложили на шесть акимов городов и пять акимов районов, передает KAZAKHSATN TODAY.
 
По его словам, денежное взыскание - это новый инструмент, которого ранее в законодательстве не было. Суды до введения административного кодекса могли воздействовать на нарушителей в процессе рассмотрения дела только лишь замечанием, которое было не совсем действенным. Теперь, как отметил Мусин, в руках судьи есть такой инструмент, как денежное взыскание.
 

Этот инструмент существенно дисциплинирует участников процесса, в том числе и государственные органы", - подчеркнул он.

 
По данным председателя Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, всего за 4 месяца в стране судьями было наложено 175 денежных взысканий, общая сумма наложенных взысканий составила почти 6 млн тенге, из них почти 5 млн тенге уже поступили в бюджет.
 

Особенностью этого взыскания является то, что можно обжаловать такое решение суда, но предварительно этот штраф должен быть сначала уплачен. Поэтому сейчас ответчики и государственные органы стали более дисциплинированными, поскольку сумма денежных взысканий начинается от 10 МРП и достигает 100 МРП. Это довольно серьезные деньги, которые заставляют задуматься над тем, как правильно следует действовать", - сказал Канат Мусин.

 
Как уточнил председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, 140 денежных взысканий наложено на сторону ответчика, как правило, это административные органы либо частные судебные исполнители. К примеру, на сотрудников государственных органов и местных исполнительных органов в целом судами наложено 97 денежных взысканий, в том числе на таких чиновников госорганов, как председатель комитета одного из министерств, руководитель департамента внутреннего госаудита, департамента госдоходов, департамента полиции и так далее. То есть здесь речь идет отнюдь не о рядовых работниках. На сотрудников акиматов было наложено 58 денежных взысканий, в том числе на шесть акимов городов, пять акимов районов и трех руководителей аппаратов", - сообщил Мусин.

Кроме того, по его словам, за первое полугодие 2021 года в Казахстане уволили шесть судей по отрицательным мотивам.

Работа по совершенствованию судейского корпуса ведется постоянно. Об этом информация в СМИ всегда есть. Сейчас идет судебный процесс над судьей Жангуттиновым, который был задержан по подозрению в получении взятки. В целом по состоянию на 1 июля освобождено по отрицательным мотивам шесть судей", - уточнил Мусин.


 

Минсельхоз сделал заявление в связи с расследованиями Антикора

05.11.2021, 17:15 93610
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве сельского хозяйства сделали заявление в связи с расследованиями, проводимыми Агентством по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизмов субсидирования.
 
Совместно с Агентством по противодействию коррупции РК и сельхозтоваропроизводителями создана специальная рабочая группа, которая системно рассматривает выявленные проблемы и вырабатывает пути решения. Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября. За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков. Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства".
 
В частности, предусмотрена оптимизация направлений субсидирования и упрощение их механизмов. Кроме того, будет обеспечена равная доступность мер господдержки для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Помимо этого, будут введены нормы, повышающие ответственность получателей субсидий путем взятия ими встречных обязательств по достижению конечных результатов с конкретными индикативными показателями.
 
Параллельно ведется работа по дальнейшему совершенствованию законодательной базы племенного животноводства, путем внесения в нее необходимых изменений и дополнений, исключающих проявление коррупционных правонарушений. Соответствующий законопроект находится в мажилисе парламента РК.
 

Планируется перевести на цифровой формат деятельность сферы ветеринарии по учету животных и автоматизации процессов передачи информаций о животных в базу данных ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) с целью исключения влияния на эти процессы человеческого фактора. В целом, предлагаемые меры по совершенствованию механизмов субсидирования будут обсуждаться со всеми заинтересованными государственными органами и организациями, сельхозтоваропроизводителями и пройдут строгую антикоррупционную экспертизу, что позволит создать эффективную систему субсидирования сельского хозяйства, способствующей развитию отрасли и выполнению поставленных президентом задач", - подчеркнули в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что антикоррупционное ведомство проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана
 
Позже аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал задержания в рамках спецоперации. По его словам, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей. Как отметил глава региона, 80% этой работы предполагалось субсидировать. Он подчеркнул, что этой деятельностью занимался Национальный аграрный научный образовательный центр. 
 

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