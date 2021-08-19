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Казахстанскую вакцину от КВИ зарегистрировали в Кыргызстане

18.08.2021 6022
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - О регистрации QazVac в Кыргызстане сообщил министр здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

QazVac официально зарегистрирован в Кыргызстане", - написал в Facebook Алексей Цой.

 
28 июля Казахстан отправил в Кыргызстан 25 тысяч доз вакцины QazVac в качестве гуманитарной помощи. 
 
Также в июле в Жамбылской области запустили завод по производству QazVac.
 
В середине августа журнал EClinicalMedicine published by The Lancet принял в печать, а также опубликовал электронную версию статьи о результатах 1-й и 2-й фаз клинических исследований отечественной вакцины QazVac. 
 

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