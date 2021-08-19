Казахстанскую вакцину от КВИ зарегистрировали в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - О регистрации QazVac в Кыргызстане сообщил министр здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

QazVac официально зарегистрирован в Кыргызстане", - написал в Facebook Алексей Цой.

28 июля Казахстан отправил в Кыргызстан 25 тысяч доз вакцины QazVac в качестве гуманитарной помощи.

Также в июле в Жамбылской области запустили завод по производству QazVac.

В середине августа журнал EClinicalMedicine published by The Lancet принял в печать , а также опубликовал электронную версию статьи о результатах 1-й и 2-й фаз клинических исследований отечественной вакцины QazVac.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства