Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и России обсудили перспективы развития стратегического партнерства

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в режиме видеоконференцсвязи, передает Kazakhstan Today.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства в политической, экономической областях, в том числе в транзитно-транспортном, энергетическом и военно-техническом направлениях. Собеседники также рассмотрели вопросы кооперации по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Кроме того, М. Тлеуберди и С. Лавров рассмотрели вопросы подготовки к проведению в ноябре текущего года в Кокшетау XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

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