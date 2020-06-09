Казахстанские военнослужащие готовятся к участию в параде в Москве

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проходит подготовка военнослужащих Сухопутных войск к военному параду в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве обороны РК, казахстанские военнослужащие примут участие по приглашению российской стороны.

На данный момент сформировано три пеших парадных расчета: два из них - из состава подразделений Десантно-штурмовых войск, один расчет - курсанты 3-го курса Военного института Сухопутных войск. Финальный смотр готовности состоится 8 июня и покажет, какой из расчетов примет участие в параде 24 июня.

В этом году исполняется 75-лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По этой причине Министерство обороны России пригласило наши войска для участия в параде на Красной площади. От Сухопутных войск выделено три расчета. Расчеты подготовлены на отлично. Ими соблюдаются все санитарно-гигиенические требования. В день по три-четыре раза измеряют температуру и решаются другие вопросы. Нам очень важно принять участие в параде на Красной площади, показать свою страну. Подготовка идет отлично", – говорит заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Даулет Оспанов.

Для военнослужащих участие в параде в честь Великой Победы это возможность выразить благодарность и дань уважения героям-казахстанцам, самоотверженно, ценой собственных жизней сражавшихся за общую Победу. Среди тех, кто чеканит шаг на репетиции в парадных шеренгах, немало тех, чьи деды сражались на полях Великой Отечественной войны и участвовали в первом параде Победы в Москве.

Я являюсь внуком ветерана Великой Отечественной войны Балгимбаева Айдарбая Наурызбайулы, который начал воевать в Белоруссии и дошел до Берлина. Пройдя жесткий отбор в парадную коробку среди десантно-штурмовых войск, рад тому, что еду в Москву для принятия участия в 75-летии Великой Победы", - рассказывает военнослужащий 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии сержант Серикбек Балгимбаев.

Подготовка осуществляется в строгом соблюдении карантинных мер. Усилен дезинфекционно-санитарный режим: не реже двух раз в день проводится медосмотр личного состава, а также обработка, влажная уборка и проветривание. Военнослужащие парадных расчетов изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками.





Как сообщалось ранее, Парад Победы на Красной площади состоится 24 июня. Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы.

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