Годунова сообщила Токаеву, что львиная доля договоров по госзакупкам заключается неконкурентным способом

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову , которая рассказала об итогах анализа эффективности деятельности национальных холдингов, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее поручение содержалось в послании президента народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, напомнили в пресс-службе Акорды.

Как сообщила глава Счетного комитета, были выявлены системные проблемы и недостатки, которые требуют своего решения. В частности, не снижается доля квазигосударственного сектора в экономике. Субъекты квазигосударственного сектора в значительной степени зависят от поддержки со стороны республиканского бюджета.

По словам Натальи Годуновой, по-прежнему отсутствует прозрачность в процедурах закупок: львиная доля договоров заключается неконкурентным способом. Счетному комитету в ходе аудита предстоит выяснить, имеются ли объективные причины такого положения дел, информирует пресс-служба.

Наталья Годунова также внесла на рассмотрение главы государства предложения по оптимизации национальных холдингов , в том числе по ликвидации отдельных компаний квазигосударственного сектора.

Отмечается, что президент положительно оценил результаты деятельности Счетного комитета.

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