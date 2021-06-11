Госаудит выявил финансовые нарушения на 87 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал о выявленных государственным аудитом финансовых нарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал глава Минфина, за 5 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено 448,5 тыс. процедур государственных закупок на сумму 3,9 трлн тенге.

По итогам проверок установлены нарушения почти по 13 тыс. процедурам. Объектами госаудита исполнено 12,5 тыс. уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1416 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 840 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 87 млрд тенге", - проинформировал спикер.

Он продолжил, что нарушения на 68 млрд тенге были устранены путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1227 рекомендаций, добавил министр.

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