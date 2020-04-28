Госкомиссия приняла ряд решений по смягчению режима карантина

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК, на котором было рассмотрено поручение главы государства по смягчению режима карантина, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации поручений президента Госкомиссия приняла ряд решений. В частности, утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля возобновят работу во всех регионах, а в Шымкенте - с 1 мая - с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований. Среди них: промышленные предприятия; компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг; банки и организации финансового сектора.

Кроме того, в рамках II этапа в Нур-Султане возобновят работу: организации финансового и страхового секторов; крупные магазины электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона.

В Алматы начнут работу организации: сферы транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий; финансового и страхового секторов; сферы сервисных услуг (СТО, шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники).

Акимам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами.

Также принято решение о возобновлении с 1 мая авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы. Частота полетов на первоначальном этапе составит 4 рейса в день. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и в целом обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - сказал А.Мамин.

Участники заседания также рассмотрели вопросы вывоза казахстанцев из зарубежных стран, введения новых форматов работы ЦОНов и другие, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Как сообщалось ранее, режим чрезвычайного положения продлен до 11 мая . По состоянию на 18.00 27 апреля 2020 года в Казахстане подтверждены 2835 случаев регистрации коронавируса. От заболевания выздоровели 720 человек, скончались 25.

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