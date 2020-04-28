Госкомиссия приняла ряд решений по смягчению режима карантина

В рамках реализации поручений президента Госкомиссия приняла ряд решений. В частности, утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля возобновят работу во всех регионах, а в Шымкенте - с 1 мая - с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований. Среди них: промышленные предприятия; компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг; банки и организации финансового сектора.
Кроме того, в рамках II этапа в Нур-Султане возобновят работу: организации финансового и страхового секторов; крупные магазины электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона.
В Алматы начнут работу организации: сферы транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий; финансового и страхового секторов; сферы сервисных услуг (СТО, шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники).
Акимам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами.
Также принято решение о возобновлении с 1 мая авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы. Частота полетов на первоначальном этапе составит 4 рейса в день. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.
Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и в целом обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - сказал А.Мамин.
Участники заседания также рассмотрели вопросы вывоза казахстанцев из зарубежных стран, введения новых форматов работы ЦОНов и другие, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Как сообщалось ранее, режим чрезвычайного положения продлен до 11 мая. По состоянию на 18.00 27 апреля 2020 года в Казахстане подтверждены 2835 случаев регистрации коронавируса. От заболевания выздоровели 720 человек, скончались 25.
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