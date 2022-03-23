Госсекретарь объяснил, что означает выражение "Вторая республика" в поздравительной речи президента

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НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, президент использовал в своей речи новое определение - "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием и как оно соотносится с ранее заявленным концептом "Новый Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фактически эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах. Новый Казахстан - это образ будущего нашей страны в целом. И речь прежде всего идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации", - написал госсекретарь Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это не значит, что "мы сразу после январских событий или после послания начали автоматически как бы уже жить в новом Казахстане".

По словам Карина, выдвигая концепт "Новый Казахстан", президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации.

Вместе с тем, после того как президент озвучил в Послании новые приоритеты политических реформ, многим стало ясно, что речь идет о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти. В первую очередь это касается его инициативы об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", - написал госсекретарь.

Он добавил, что в рамках реализации текущего послания главы государства изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах. Это очень масштабный план реформ. Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры.

Поэтому в целом можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и о изменении парадигмы государственного и общественного развития. И сегодня для более четкого обозначения этого процесса президент использовал определение "Вторая республика". Причем Вторая республика - это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, Новый Казахстан это обновление общества и нации, а Вторая республика это обновление государственной модели", - написал Ерлан Карин.