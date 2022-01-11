Госсекретарь РК: сохраняется серьезный риск

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НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин в интервью телеканалу "Хабар 24" рассказал, что самые напряженные моменты пройдены, но в стране сохраняется риск угрозы, и призвал казахстанцев соблюдать бдительность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Я бы не хотел, чтобы мы как-то расслаблялись и самоуспокаивались. Не хотел бы этого допускать, потому что достаточно серьезный риск сохраняется. Все службы приведены в полную готовность. На улицах нашей столицы, в принципе, заметно это напряжение. Гражданам надо сохранять бдительность. Угроза не у ворот, угроза уже внутри, рядом. Нужно сохранять бдительность, но все-таки я думаю, что самые напряженные моменты мы прошли", - сказал Ерлан Карин.

По его мнению, в стране была опробована гибридная террористическая атака, когда группы людей одновременно штурмуют разные объекты сразу в нескольких городах страны.

Он подчеркнул, что Казахстан столкнулся со сговором как внутренних, так и внешних деструктивных сил, которые и обеспечивали общую координацию действий.

Это не подходит под классификацию "массовых беспорядков"… С трудом вспомню, чтобы несколько групп могли атаковать города, целенаправленно пытаясь захватить коммуникации, здания учреждений и так далее", - рассказал госсекретарь.

Карин отметил, что происходящие события - это новое явление, которое является вызовом для спецслужб и экспертов.

Нам необходимо понять, что мы вступили в такой период, когда против любой другой страны может быть развязан подобный достаточно циничный сценарий", - считает он.

По мнению госсекретаря, общей целью террористических атак была дестабилизация обстановки, которая позволила бы привести к государственному перевороту и захвату власти.

По тому, как тщательно это все было организовано и как точечно действовали группы, можно сказать, что каждые события были частью плана. Вы представляете, насколько требует подготовки и планирования в разных городах, даже в одном регионе один алгоритм, схожие задачи по захвату госучреждений, госорганов, акции по захвату оружия. Удары, направленные по средствам коммуникации, перекрытие дорог, блокировка инфраструктурных объектов. Я не знаю, наверное, спонтанно разработать и раздавать команды невозможно. Это были четкие подрывные действия с целью общей дестабилизации ситуации", - добавил он.