Кокшетау. 17 сентября. Kazakhstan Today - Государственный архив Акмолинской области оказывает услуги онлайн, передает Kazakhstan Today.

В условиях тяжелой эпидемиологической ситуации цифровизация стала средством работоспособности государственных учреждений, большинство из которых осуществляют свои услуги онлайн. Государственный архив Акмолинской области не стал исключением. В целях повышения эффективности предоставления госуслуг, упрощения процедуры обращения за получением информации и открытого диалога с местными органами власти был создан информационно-справочный веб-портал", - сообщили в управлении внутренней политики региона.

С помощью веб-сайта электронного правительства жители региона могут получить справку о трудовом стаже, заработной плате, учебе, об имущественных правах и по многим другим вопросам.

Большинство запросов связано с многочисленными изменениями территориального характера, переименованиями административных единиц, предприятий и учреждений", - рассказали сотрудники облгосархива.

С учетом разного уровня владения техникой и умения пользоваться интернет-ресурсами среди населения с каждым заявителем проводится индивидуальная работа. Кроме того, в государственном архиве был создан уголок самообслуживания. В августе здесь прошел обучающий семинар-практикум, где желающих обучили навыкам работы с сайтом электронного правительства.

К слову, за время карантина госархив исполнил более 2,5 тыс. запросов от юридических и физических лиц, из них порядка 800 поступило через онлайн-портал. Статистика показывает, что популярность среди населения электронных государственных услуг растет.

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