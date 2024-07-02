В том числе из-за рубежа возвращены 63 млрд тенге

Рассказать друзьям

Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государству вернули 312 млрд тенге незаконных активов, в том числе из-за рубежа - 63 млрд тенге. Изъяли 513 тыс. га земель олигополий на 50 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов на расширенном - Государству вернули 312 млрд тенге незаконных активов, в том числе из-за рубежа - 63 млрд тенге. Изъяли 513 тыс. га земель олигополий на 50 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов на расширенном заседании коллегии по итогам работы за первое полугодие 2024 года.





Он также рассказал о криминогенной ситуации в стране. По словам Асылова, преступность снизилась на 8%.





Пресечено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту свыше 800 граждан. Более чем в 3 раза снизились нарушения конституционных прав. По протестам и ходатайствам прокуроров улучшено положение 34 осужденных, 2 лица оправдано. Освобождено 708 незаконно задержанных лиц", - рассказал генпрокурор.





Продолжена работа по укреплению международного сотрудничества. В текущем году подписаны международные договоры с Кипром о передаче осужденных и Катаром об оказании правовой помощи и выдаче. Они проходят ратификацию в парламенте. Из других стран экстрадировано 13 разыскиваемых лиц, скрывавшихся за рубежом.





Особое внимание было уделено обеспечению законности при ликвидации последствий паводков, взят на контроль ход строительства жилья пострадавшим от их последствий.





В сфере трудовых отношений восстановлены права 87 тысяч лиц, взыскана задолженность по заработной плате на 202 млн тенге перед 3 тыс. работниками.





По инвестициям прокуроры сопровождают 770 инвестпроектов на 32 трлн тенге. Оказана помощь 350 инвесторам. Их вклад в экономику составил 6,4 трлн тенге. Через "прокурорский фильтр" прошло 2300 материалов госорганов (о назначении проверок, о возбуждении адмпроизводств). По результатам рассмотрения отказано в согласовании: 31 - по ограничениям, 71 - по назначению проверок, 170 - по возбуждению административных производств. На сегодня восстановлены права 44 тысяч бизнесменов. Отменены свыше шести тысяч запретительных и ограничительных мер госорганов (из них подавляющее большинство по линии госдоходов - 6050)", - проинформировал Асылов.





На заседании генпрокурор обозначил основные задачи и дал конкретные поручения на предстоящий период.



