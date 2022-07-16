Холдинг "Зерде" предлагают ликвидировать

Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал о реформировании группы "Зерде", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Реформирование группы "Зерде" начато в первом полугодии текущего года. В частности, функции системного интегратора уже переданы в РГП "Центр поддержки цифрового правительства". В целях создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию АКФ "ПИТ", "Astana Hub" и АО "Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations. В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать холдинг "Зерде" с передачей АО "НИТ" напрямую в ведение МЦРИАП РК", - сказал министр.
Он отметил, что в ходе этого процесса соответствующие материалы по реализации проектов холдингом будут рассмотрены и изучены компетентными органами.
Счетный комитет указал на необходимость структуры холдинга только для этих трех активов. В результате предложенных мер будет достигнут положительный эффект в виде исключения лишних управленческих звеньев, экономии средств и установления конкретной ответственности", - считает Мусин.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал неудовлетворительной работу министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина по созданию Национального банка данных.
Правительство должно доложить о причинах затягивания Национального банка данных - цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга "Зерде", который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру, как куратору цифровизации, следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете, подводите премьер-министра", - сказал Касым-Жомарт Токаев.