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Холдинг "Зерде" предлагают ликвидировать

15.07.2022, 16:38 16051
Холдинг "Зерде" предлагают ликвидировать
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал о реформировании группы "Зерде", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реформирование группы "Зерде" начато в первом полугодии текущего года. В частности, функции системного интегратора уже переданы в РГП "Центр поддержки цифрового правительства". В целях создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию АКФ "ПИТ", "Astana Hub" и АО "Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations. В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать холдинг "Зерде" с передачей АО "НИТ" напрямую в ведение МЦРИАП РК", - сказал министр.

 
Он отметил, что в ходе этого процесса соответствующие материалы по реализации проектов холдингом будут рассмотрены и изучены компетентными органами.
 

Счетный комитет указал на необходимость структуры холдинга только для этих трех активов. В результате предложенных мер будет достигнут положительный эффект в виде исключения лишних управленческих звеньев, экономии средств и установления конкретной ответственности", - считает Мусин.

 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал неудовлетворительной работу министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина по созданию Национального банка данных.
 

Правительство должно доложить о причинах затягивания Национального банка данных - цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга "Зерде", который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру, как куратору цифровизации, следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете, подводите премьер-министра", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

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МТСЗН работает над созданием цифровой карты семьи

15.07.2022, 20:53 10636
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании правительства РК проинформировала об исполнении поручений главы государства, данных на расширенном заседании правительства 14 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Тамары Дуйсеновой, МТСЗН ведет работу по созданию цифровой карты семьи, в которой будут персонифицированы все виды социальных гарантий исходя из уровня благополучия семей, сообщает пресс-служба министерства.
 
В цифровой карте будет охвачено все население республики - 19,4 млн человек, или 6,5 млн семей.
 

До 15 августа будут актуализированы данные в сфере социальной защиты населения, с 1 сентября до конца года будет апробирована работа цифровой карты семьи по 9 видам выплат и АСП, с 1 января 2023 года все назначения и выплаты в сфере социальной защиты будут оказываться в проактивном формате", - проинформировала глава МТСЗН.

 
Она также отметила, что план по регулированию и развитию рынка труда предусматривает 8 направлений.
 
Для обеспечения 100 новых рабочих мест на 10 тысяч населения все рабочие места, создаваемые в рамках национальных проектов и частных инициатив бизнеса, размещаются на электронной бирже труда, которая станет единой площадкой как для поиска вакансий, так и для поиска работников.
 
Еще одно направление работы по трудоустройству - социальные рабочие места. Это направление предусматривает привлечение граждан, входящих в целевую группу, к субсидируемым государством рабочим местам, создание социальных рабочих мест путем расширения круга негосударственных и общественных организаций, работающих по социальному заказу.
 
Также будут приняты меры по охвату системой социального обеспечения фрилансеров, работающих через интернет-платформы.
 
Министр отметила, что в дальнейшем особое внимание будет уделено мобильности трудовых ресурсов и доле рабочей силы в регионах. При этом будут предложены новые механизмы в вопросах внутренней и внешней миграции.
 
Кроме того, в целях усиления конкурентоспособности специалистов на рынке труда будут созданы условия для их массового обучения и повышения квалификации в течение всей жизни.
 
Министерством труда и социальной защиты населения также разработан проект концепции по миграционной политике. После согласования с местными исполнительными органами документ будет внесен на утверждение в правительство до конца года.
 

В МВД предлагают ужесточить ответственность для домашних тиранов

15.07.2022, 19:47 11981
В МВД предлагают ужесточить ответственность для домашних тиранов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - На сегодня полномочия полиции в сфере семейно-бытовых правонарушений ограничены. Полиция может привлечь домашних тиранов к ответственности только при наличии заявления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В обществе активно продвигается тезис криминализации деяния за причинение легкого вреда здоровью и побоев. Необходимо увеличить сроки административного ареста (с повышением нижнего порога), а взамен предупреждения - ввести общественные работы, сообщает Polisia.kz.
 
В МВД подчеркнули, что в отдельные составы преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, необходимо ввести квалифицирующий признак - "в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях". Возможность для примирения сторон будет только в суде и всего один раз. 
 
Пакет законодательных поправок уже подготовлен и будет внесен на согласование в госорганы.
 
По информации МВД, с начала года в полицию поступило 70 тысяч сообщений о насилии в быту. Из них 43 тысячи были "списаны", поскольку потерпевшие по приезде полиции отказывались от подачи заявлений. Это связано с примирением либо боязнью жертвы мести насильника.
 

В Москве обсудили вопросы подготовки кадров для оборонных ведомств государств - членов ОДКБ

15.07.2022, 19:40 12461
МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - В Москве обсудили вопросы подготовки кадров для оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В сборе руководителей базовых учебно-методических организаций по подготовке военных кадров для государств - членов ОДКБ принял участие начальник научно-исследовательского института вооружения и военной техники Национального университета обороны полковник Айдар Бердибеков, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Участники встречи обсудили актуальные вопросы совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил, других войск и воинских формирований, входящих в состав сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.
 
По итогам мероприятия выработаны согласованные подходы к вопросам совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для государств - членов ОДКБ и научно-исследовательской деятельности.
 
Напомним, ежегодно в системе совместной подготовки обучается около 2600 военнослужащих государств - членов ОДКБ. В настоящее время в Казахстане проходят обучение граждане Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Их готовят в Национальном университете обороны, Военном институте Сухопутных войск, Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи и Военном институте Сил воздушной обороны.
 

Стройподрядчиков обяжут иметь собственную технику

15.07.2022, 14:34 19041
Стройподрядчиков обяжут иметь собственную технику
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Меры по совершенствованию государственных закупок в сфере строительства озвучил сегодня на заседании кабмина вице-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В целях отбора подрядчиков, имеющих необходимые материальные ресурсы, достаточные для выполнения строительных работ, предлагается установить обязательное требование о наличии собственной строительной техники. Для этого планируется создать единую базу специализированной техники", - заявил Жамаубаев.

 
По его словам, данные меры позволят отсеивать подрядчиков, не имеющих собственной базовой техники для выполнения строительных работ.
 
Кроме того, в целях ограничения неправомерной передачи строительных работ в субподряд в государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора планируется предусмотреть возможность расторжения договора о закупках в следующих случаях:
 
  • передача субподрядчикам заказа, превышающего предельные объемы работ;
  • привлечение несогласованных с заказчиком субподрядчиков.
 

Руководство "Казфосфата" обвиняют в монопольном завышении цен на удобрения

15.07.2022, 13:47 21371
Руководство "Казфосфата" обвиняют в монопольном завышении цен на удобрения
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Уголовное дело в отношении руководства компании "Казфосфат" возбудил департамент экономических расследований Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

13 июля начали досудебное расследование по факту злоупотребления монопольным положением в целях извлечения незаконного дохода путем установления и поддержания высоких цен при реализации удобрения аммофос", - рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

 
Напомним, в июне Агентство по защите и развитию конкуренции уже уличало "Казфосфат" в намеренном завышении цен на удобрения. 
 

В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%", - сообщили в АЗРК.

 

Ущерб государству почти на 700 млн тенге предотвратила военная прокуратура

15.07.2022, 13:10 22691
Ущерб государству почти на 700 млн тенге предотвратила военная прокуратура
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Органами военной прокуратуры предотвращен ущерб государству в размере 674 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Военными прокурорами выявлены нарушения, связанные с отсутствием регистрации договоров, несоблюдением процедур государственных закупок, а также правил подсудности гражданских дел", - сообщает главная военная прокуратура РК. 

 
На основании апелляционного ходатайства прокурора Военным судом Республики Казахстан решение суда первой инстанции отменено.
 
Ранее военный суд Акмолинского гарнизона удовлетворил требования физического лица об оплате Министерством обороны выполненных работ по модернизации военной техники.
 

Президент Казахстана провел заседание Совета безопасности

15.07.2022, 12:53 23336
Президент Казахстана провел заседание Совета безопасности
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Акорда, председатель Совета безопасности заслушал доклады первых руководителей государственных органов о ходе реализации Концепции строительства и развития вооруженных сил, других войск и воинских формирований. 

По итогам заседания главой государства дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по совершенствованию военной организации государства.
 

Токаев подписал поправки по вопросам стимулирования инноваций и развития цифровизации

15.07.2022, 08:35 22771
Токаев подписал поправки по вопросам стимулирования инноваций и развития цифровизации
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования", сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Текст закона публикуется в печати.
 
Напомним, 28 июня депутаты сената рассмотрели и приняли в двух чтениях закон.
 

Принятый закон направлен на создание законодательной базы для расширения использования инновационных цифровых технологий при принятии управленческих решений. Законом предусмотрены также меры по повышению качества связи в сельской местности и снижению затрат граждан и бизнеса на получение государственных услуг", - прокомментировал спикер сената Маулен Ашимбаев.

 

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